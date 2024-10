Pridáte do nich všetko, čo vám chutí. Recept na syrové cestoviny à la Mamba Dasha potešil tisíce ľudí

Dáša Šarközyová, ktorej ľudia nepovedia inak ako Mamba Dasha, je síce skúsenou speváčkou, no nie každý vie, že jej to rovnako dobre ide aj v kuchyni. Na sociálne siete zvykne pridávať svoje recepty a ak na to aj náhodou zabudne, množstvo ľudí jej to veľmi rýchlo pripomenie.

Môžete ho pripraviť rôznorodo

„Síce s malým oneskorením, ale tritisíc ľudí odhlasovalo, že chce recept, tak tu ho máte,“ napísala k svojmu príspevku o chutných syrových cestovinách s kuracím mäsom a špenátom. Výhodou tohto receptu je, že doňho môžete pridať len to, čo vám naozaj chutí a iné ingrediencie zasa bez výčitiek opomenúť.

„Pokojne môžete pridať akýkoľvek syr, ktorý vám chutí. Napríklad niva by bola fajn,“ navrhuje známa speváčka, ktorá sa tentokrát rozhodla pre verziu bez cesnaku. Ak ho však do receptu budete chcieť pridať, na panvicu ho hoďte ešte pred kuracím mäsom.

Syrové cestoviny à la Mamba Dasha: