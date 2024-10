Keď bol mladší, šikanovali ho muži. Jakub Jablonský po ťažkých časoch prežíva najkrajšie obdobie v živote

„Je to téma, ktorej sa musíme venovať,“ povedal pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Jakub Jablonský, ktorý sa stal ambasádorom projektu „Odpíšem Ti“, ktorým chcú ponúknuť pomoc deťom, aby na smútok, úzkosť či hnev nezostali samy. To, že sa ambasádorom stal práve Jakub, nie je náhoda. Sám si toho prežil veľa a nakoniec sa nebál vyhľadať pomoc.

Krízové situácie

„Aj ja som zažil istú formu šikany v adolescentnom období, možno viac, ako v tom úplne detskom, a prevažne od bielych heterosexuálnych starých mužov, to tak býva v našej spoločnosti,“ povedal v Teleráne obľúbený herec, ktorý sa snažil so šikanou vysporiadať sám prostredníctvom umenia. Dnes pritom vidí, že keby požiadal o pomoc, nemusel by svoje problémy možno niesť tak dlho.

„Vždy, keď som bol v krízovej situácii v živote, hovoril som si, že by som mal ísť na terapiu a skúsiť to vyriešiť. Nešiel som. Mal som strach z toho, čo nechcem nájsť,“ priznal otvorene s tým, že stretnutia s odborníkom vedome odkladal, aby v sebe nemusel kopať hlbšie, pretože sa bál, čo by objavil. Pomoc psychológa nakoniec začal využívať len nedávno, paradoxne v období, ktoré označuje za najlepšie vo svojom živote.

Niečo hľadá

„Neviem, či mi bolo lepšie. Či už profesne, osobne alebo v živote,“ povedal s úsmevom Jakub, ktorému sa darí v divadle aj pred kamerami a šťastie našiel aj v súkromí pri kolegyni Petre Dubayovej.