Tento rok to vraj bude husté. Seriálový Kubo z Oteckov poriadne vyrástol, má pred sebou veľký krok

Malý neskrotný živel, pre ktorého bola rola najmladšieho syna ako ušitá na mieru. Maroš Baňas si svoje účinkovanie v obľúbenom seriáli Oteckovia naplno užíval a to najmä preto, že odštartoval jeho hereckú kariéru. Z detského herca sa napokon stal skúsený umelec, objavuje sa na veľkých pódiách a je tiež súčasťou iných úspešných televíznych projektov.

Popri herectve študuje

„Natáčanie Oteckov bolo super, mal som perfektných kolegov a úplne najlepšiu hereckú rodinu. Celkovo to malo dobrú atmošku,“ zhodnotil pre Nový Čas Maroš, ktorému je dodnes občas ľúto, že seriál už skončil. Natáčanie v tom čase vnímal skôr ako zábavu a dozvedel sa vďaka nemu aj o kastingu do muzikálu Bedári na Novej scéne, ktorý napokon vyhral.

Bláznivý seriálový Kubo pred kamerami prvý raz stál keď mal len sedem rokov, dnes má raz toľko a v hereckom svete sa po ňom ani zďaleka zem nezľahla. V úspešnom seriáli Dunaj k vašim službám vystupuje ako Dag, na doskách Slovenského národného divadla účinkuje v nejednom predstavení a zdá sa, že s herectvom tak skoro neskončí. Nezabúda však ani na štúdium.

Z Kubka už vyrástol

„Práve som začal študovať v deviatom ročníku základnej školy. Takže tento rok to bude husté, chcel by som sa dostať na bilingválne gymnázium,“ priznal a prezradil, že aj keď ešte nevie, čomu presne by sa chcel v budúcnosti venovať, svoje miesto aj naďalej vidí v umeleckej sfére a po štúdiu jazykov plánuje skúsiť prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení.