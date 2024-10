Toto sú znaky toho, že sa nachádzate v toxickom vzťahu. Odborníčka prezradila, ako sa z neho dostať

Čoraz mladšie ženy sa začínajú podrobne zaoberať tým, či sú vo vzťahu, ktorý ich reálne napĺňa a obohacuje. Po predošlých skúsenostiach si často ľahšie uvedomujú, čo od života očakávajú a aké vzťahy si v ňom chcú udržať. Ako však spoznať, že ste vo zväzku, ktorý možno označiť za toxický? A pokiaľ v takom vzťahu naozaj ste, ako z neho von? Mentorka Katarína Runa sa v takom prípade odporúča zamerať sa na týchto päť vecí.

Foto: Unsplash.com, Obie Fernandez

Kedy je čas prehodnotiť situáciu?

Podľa odborníčky je jedným zo závažných signálov toxického vzťahu silná manipulácia zo strany partnera, ktorý môže vyvolávať pocit viny alebo nedostatočnej snahy. Častý je aj psychologický nátlak, keď sa partner v druhej osobe snaží vzbudiť pocit viny a zodpovednosti za to, v akom štádiu samotný vzťah je. „Ak sa v prítomnosti partnera cítite pod tlakom, vyčerpaná, alebo máte pocit, že ste neustále kritizovaná, je čas prehodnotiť situáciu,“ radí Katarína Runa. Tento typ vzťahu podľa jej slov a skúseností neumožňuje žene, aby osobnostne rástla a bola dlhodobo šťastná.

Pozor si treba dať aj na neustále sľubovanie zlepšenia vzťahu či emocionálneho prostredia, hoci sľuby zostávajú iba sľubmi. Toxické vzťahy nás často oberajú aj o pocit hodnoty a vnútorný pokoj. Práve uvedomenie si hodnoty samej seba je prvým krokom na ceste za šťastnejším vzťahom - aj so sebou samou. „Je potrebné uvedomiť si, že každý z nás má právo na šťastný a naplnený život. Keď zostávame v toxickom vzťahu, popierame vlastnú cenu,“ hovorí Runa. Jej rady sa zakladajú na tom, aby sa ženy spojili so svojím vnútorným ja a pochopili, že vzťah plný manipulácie, ponižovania alebo nedostatku úcty, ich brzdí vo vývoji.

Foto: Unsplash.com, Soroush Karimi

Nebude to jednoduché

Mentorka vysvetľuje, že drvivá väčšina žien ostáva v toxických vzťahoch preto, že jednoducho majú strach. Boja sa samoty, pocitu vlastného zlyhania, zápasia s nízkym sebavedomím a často porovnávajú svoj život so životmi ostatných, a to najmä so skresleným obrazom zo sociálnych sietí. Ide aj o určité modely správania sa, ktoré sme si osvojili od svojich rodičov. Potrebné je uvedomiť si, že rovnaké vzorce môžu od nás kopírovať i naše deti.