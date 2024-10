Ak ma miluješ, tak to urobíš. Narcisti často používajú šesť fráz, aby človeka zmanipulovali

Mať nezhody s iným človekom nikdy nie je prijemné. Vyvoláva to v nás pocity stresu, hnevu, smútku a frustrácie. Kým hádky vo všeobecnosti sú nepríjemné, s ľuďmi, ktorí majú narcistické sklony, je to oveľa ťažšie. „Narcisti sú manipulatívni a majú túžbu ovládať ostatných, takže hádky sú skutočne frustrujúce,“ uviedli pre Huffpost odborníci na duševné zdravie, ktorí upozorňujú, že nie každý nepríjemný človek má hneď narcistickú poruchu osobnosti, ale mnoho ľudí môže mať narcistické črty ako napríklad nedostatok empatie, túžba po obdive a chvále, vykorisťovanie ostatných či arogancia. Odborníci uviedli šesť fráz a správaní, ktoré takíto ľudia používajú v konfliktoch a prečo to robia.

6. Hovoria veci, ktoré nedávajú zmysel

„Tento koncept sa nazýva aj slovný šalát, čo znamená, že začínajú hovoriť veci, ktoré nedávajú zmysel. Môžu chrliť vety a vyhlásenia, ktoré spolu vôbec nesúvisia len preto, aby vás zmiatli,“ uviedla psychologička Manahil Riazová, ktorá uviedla, že medzi takúto „techniku“ patrí aj to, keď narcista začne hovoriť vety ako „pre našu rodinu robím všetko, stále premýšľam o budúcnosti, aby sme sa mali lepšie, snažím sa aj získať lepšiu prácu...“ a tento zoznam nemá konca kraja. „Nakoniec aj zabudnete, prečo ste sa hádali, pretože konverzácia išla úplne inde,“ dodala.

5. Mal/a si vedieť, že som nahnevaný/á

Ľudia s narcistickými črtami očakávajú, že budete predvídať ich emócie a budete rozumieť tomu, čo cítia, bez akejkoľvek komunikácie.

„Frázy, ako je táto, môžu viesť ľudí k pocitu, že musia okolo danej osoby chodiť po špičkách. Okrem toho sa môžu objaviť aj pocity strachu, viny a povinnosti,“ uviedla expertka na traumu Justine Grossová.

4. Ak ma miluješ, tak to spravíš