Stačila malá finta a zapamätal si iba ju. Schwarzenegger aj po 15 rokoch volal Zoru Czoborovú Miss Slovakia

Bola na vrchole svojej fitnes kariéry, keď ju na súťaž do USA pozval legendárny Arnold Schwarzenegger. „Nikdy nezabudnem na naše prvé stretnutie. Prihovorila som sa mu po nemecky, aby si ma zapamätal a on zjavne prekvapený so mnou dal rozhovor, na ktorý nikdy nezabudnem,“ spomínala na sociálnych sieťach Zora Czoborová, ktorá ako prvá športovkyňa z Česka a Slovenska dostala osobné pozvanie na prestížnu súťaž Arnold Classic. Ako v minulosti priznala pre Topstar, s hviezdou kulturistiky dokonca tancovala na stole.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=296295303886693&set=pcb.296295463886677

Vo foťáku nemala film

„On je neskutočná charizma, samozrejme, že už len tým, že bol pre mňa niekde na piedestáli, ale v tej skutočnej komunikácii, keď sme boli vedľa seba, bol neskutočný človek,“ spomínala. Podľa jej spomienok sa Arnoldovi chceli do priazne dostať všetky fitnesky a ona mala na to svoju vlastnú fintu.

„Ja som sa snažila ako jediná naňho zaútočiť tým, že viem po nemecky a tým si ma zapamätal,“ spomínala s úsmevom na večer, keď si spravili asi 300 fotiek, no nakoniec jej nezostala ani jedna. „Vo foťáku nebol film. Ja som vtedy najviac plakala,“ priznala Zora, ktorej zostali len spomienky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zoraczoborovaofficial/photos/a.207321686117389/1028534270662789/

Volal ju Miss Slovakia

„Mne to bolo jedno, že som na súťaži skončila nie prvá, ale tretia, ale to, že som tancovala s Arnoldom na stole a fotili sme sa a ja som z toho nemala ani jediný záber, to mi bolo strašne ľúto,“ povedala fitneska, ktorá si myslela, že Arnolda viac už nestretne, no opak bol pravdou.