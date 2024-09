Už 16 rokov kráčajú ruka v ruke. Monika Hilmerová adresovala svojmu Jarovi na výročie krásne slová

Keď sa zoznámili, netušili, že sú pre seba stvorení, no boli. Herečka Monika Hilmerová a choreograf Jaro Bekr, ktorí dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise, nedávno oslávili už 16 rokov spoločného života. Pri tejto príležitosti adresovala známa umelkyňa svojmu manželovi krásne vyznanie.

Zapozeral sa do nej ako tínedžer

Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Napokon ich na diskotéke dal dokopy banálny herpes. Ako uvádza denník Pravda, Jaro si totiž chcel odpiť z Monikinho pohára, no tá ho upozornila, že má herpes. On jej však vtipne zakontroval slovami, že by sa vraj po nej napil aj keby mala lepru. Vtedy mu povedala magickú vetu, že ak sa napije a chytí ten herpes, tak to už bude navždy.

Je dôležité, s kým po ceste kráčaš

A tak sa aj stalo. Dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise a vychovávajú dve deti. Nedávno oslávili dokonca pekné výročie – 16 rokov spoločného života a pri tejto príležitosti adresovala známa umelkyňa svojmu manželovi krásne vyznanie.