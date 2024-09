Mal dobré srdce a ak bol v problémoch, nebál sa prísť. Kamila Magálová prišla o svojho jediného syna

Hovorí sa, že prežiť vlastné dieťa je tá najťažšia životná skúška. Osud takto kruto ranil aj Kamilu Magálovú, ktorá teraz prišla o svojho jediného, milovaného syna. Martin tragicky zahynul v ďalekom Taliansku po tom, ako sa nešťastne zranil pri svojom obľúbenom športe. Legendárna herečka s ním mala fantastický vzťah. „Má dobré srdce a je milý. To je základ, pretože od toho sa odvíja všetko ostatné,“ hovorievala o svojom synovi, ktorý bol jej slnkom.

V živote si už musela prejsť viacerými traumatickými chvíľami. Ako dieťa sa musela potýkať s náhlym odchodom otca, neskôr dokonca sama prekonala klinickú smrť.

Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Dodnes to má pred sebou

Život a najmä detstvo Kamily Magálovej ovplyvnilo niekoľko mužov a jeden z nich bol práve jej otec, slávny dirigent Ladislav Slovák. Ten zo dňa na deň takmer zmizol zo života svojej dcéry a syna, Mariána Slováka. Kamila mala len tri roky, keď sa jej otec postavil do dverí s novou frajerkou a rodine oznámil, že odchádza.

„Ako trojročná som zažila s maminkou takú situáciu. Zazvonil u nás zvonček, mamu som držala za ruku, otvorila dvere a v nich stál môj otec so svojou novou priateľkou a mamičke povedal, že nechce žiadne komplikácie a ‚hysáky‘, ale aby pochopila, že si našiel novú ženu a odchádza od nej. Vtedy sa nervovo zrútila a už sa z toho nikdy nespamätala,“ spomínala v relácii 13. komnata na moment, v ktorom v podstate prišla o oboch rodičov. Kamila Magálová priznala, že ten obraz má dodnes pred sebou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2191069277682329&set=a.725204744268797&ref=embed_POST

Zomrel v jej náručí

Pred detským domovom Kamilu a jej brata Mariána zachránili starí rodičia, ktorí si ich zobrali pod svoje krídla. Za to, že mali súrodenci rozvedených rodičov, boli v spoločnosti vyvrheľmi. „Pociťovala som to aj v škole, že to je tá z tej rozvedenej rodiny. To bolo ale to, čo vo mne vzburcovalo, že to takto nenechám, aby si o mne celý život mysleli, že som nejaká chudera, ktorá mala chorú matku,“ priznala v podcaste Ľudskosť s tým, že aj preto sa stala herečkou. Chcela totiž, aby vynikla a raz a navždy sa oslobodila od nálepky chudery z rozvedenej rodiny.

A napriek tomu, že Kamilin otec opustil rodinu, svojej dcére nakoniec zomrel v náručí. „Potom, keď bol starý, dostal Alzherimera a ja som sa oňho päť rokov starala. Zomrel v mojom náručí, čo bolo veľmi pekné, pretože on vedel, že pri ňom niekto je, konkrétne ja, a ja som vedela, že sa mu bude ľahšie odchádzať,“ priznala v podcaste Ľudskosť.

Nadpozemský zážitok