Bola len telo. Herečka Mena Suvari otvorene prehovorila o tom, aké je to byť primladým sexsymbolom

Pamätáte si na zmyselnú, ale smutnú študentku Angelu, ktorá v kultovom filme Americká krása pomotala hlavu Kevinovi Spaceymu? Herečka Mena Suvari mala so svojou filmovou postavou toho spoločného oveľa viac, než by ste čakali. Muži ju zbožňovali už v dobe, keď mala 12 rokov a bola len dieťaťom. Suvari teraz po rokoch prehovorila o tom, ako jej pocity hanby a popierania zabránili niekomu povedať o tom, čo prežívala. „Nebola som milovaná. Bola som len telo,“ priznala pre Guardian. Netajila ani to, že sa stala obeťou sexuálneho zneužívania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=931383621590301&set=basw.AbqnZef4GNk1uy1oJdkRt_1X0PCikwPR4inLzUoe1C8fTOYIZnc5a7W4MgffgoHozuNRMV__D6hiOg0FrhFGZ9gcNHJOgpq0XycFZwSnD0-AjSrPrh_QyzlxzF2m3X0AzCnVMhcFjoMZKEa5PzAVNDh-&opaqueCursor=Abq9kSFpeuZUZXwNErmTJ05eZZlvbsnPBapZEOreUzD-pnBCoWSkChe2sDz-FKsU-GMvHy8T-VNNJho3R1F1SmhkzuyQ2iVptLs95PIkOW4CK6T59FxWPpjWosjRzk2rPc7V5JdKxPIIFS6040cCRd-623tshc6zgcR-8iff_NyjdE32CWiY8b4oW318AjUfxvXdD5Yzj6S1i9GemV3OABi0TevcDLHUWmx2tVqO3GGR7XCevqBkwUSHXeTsvp5h6_HGfclm84IsLQs4eloOaOiyzmq_GA3WGsPTdvKR_FSMYJ_6B-BATs9iFueYImKymEODuMBEPHVGSqIWeJXf-w1xaqwv8kIFD6WH92svkjGsMYOUbObiVgG-U7lD32O5X5Idy6E_1ez5opaSJgONzKzp0paCjOMlALFeHWBYU82LIbavlXmviGmQzohFuJBuc4bJ-EM4Vvk-xfA58Cq5DFziVx9u3llvmgza8Jf_x-Xm3NGH3CPH_NMapTmBfG76gEO7lWZH2jONm687d4__v2cjT3UFmfgnU_kQsY0pWKXOmrhqnJjaFtfeKOdHqLG0bs8EpMfaBnT5X0TmVYOgL_wX1m_ozdEuRvmpi4UDj_KEKhxWyOxgcChG_848pyCdxvaO2KJ6zZY1-VqSETEDOnwWWl-tDao1Jg9QRnO23JCFZYq178TOelPNuysthrVtpelEBxm2J3uI4S4Kvx_UDJysLqyvYABkUZjPYXpWmTopSTQ_0J107D2Yj-BNHoCB6--U3NC1Zta0RlHdhX4fne-0qqTKGsINgGmwXBdkwI53iAfs5dG6Di_bGf-I9SoJ8wsYxrU2-7cPOZ9AkpZ0kjaf2BkoWi_EPyuduP5Q1llT11SYbgQIO7ODzAFtUJzgA0AvsZZIefSImNdAIT0QSsSozGqADZ6Z6c2WkQJC-489nKFVENu7FdymCS-GJO4CAS4bIjz2lF2m2HuNjPEQ5RAKgwtWHeglendxqUTtRanEJw

Vysalo to z nej život

Väčšinu svojho života Mena Suvari merala svoju hodnotu podľa toho, ako vyzerala a či pôsobila sexy. Preslávila sa filmovými rolami, v ktorých väčšinou vystupovala ako objekt sexuálnej túžby. V Americkej kráse stvárnila provokatívnu a zraniteľnú Angelu, po ktorej túži vyhorený štyridsiatnik, a v snímke Prci Prci Prcičky zase nevinnú pannu Heather. Vo svojej biografii The Great Peace teraz americká herečka odhaľuje, že s ňou ako so sexuálnym objektom okolie začalo zaobchádzať oveľa skôr.

„O svoju identitu som naozaj prišla už vo svojich 12 rokoch, keď ma znásilnili,“ povedala pre Guardan herečka. Ako jediné dievča medzi štyrmi súrodencami sa cítila vždy trochu odstrčená. Keď jej začal venovať pozornosť priateľ jedného z jej bratov, bola šťastná. Písal jej milostné listy, no tam to ani zďaleka neskončilo. Nabádal ju k sexuálnej aktivite a nakoniec ju niekoľkokrát znásilnil vo svojom dome. Od milostných listov prešiel k verejnému lynčovaniu. Pred spolužiakmi o nej hovoril ako o prostitútke. „Vysalo to zo mňa život. Len ma to naďalej utvrdilo v tom, že ma nikto nikdy nezachráni a nepomôže mi,“ spomínala Suvari, o ktorú rodičia nejavili záujem ani v týchto náročných časoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/goliathdotcom/photos/bc.Abrov5s0rPUPAG7BSw5frgbw0xar13GH9IKhlizNjbUs2-Og9Wyga08vflmd85MEarhttpxOvCQwVXktpLopcS558Fuys0f5QlzGhplqgTLO8LuHElGHnoqr9LU4KuMBQpUUViXOmskLDohOBHlayegQ/1453335054716995/?opaqueCursor=Abqk5pyV2I1FWpyuRNV56xNfSKWWj8rKAtxZefusFOPp4mdOLAPYeU9rNF6GS4Ut9EXgwhpT1SUavi58tDLF9D01510C2AxRPaBjH-6E9X5aXmH5ohSMVhGtM9FF3d-guCHqbq3Eflvrt71Q219h_eO242qQYPCXWL77qlyDR5yPJ7ylwyJLjy4I7i2bhs1Gd0o6NkpZK7EYcFRQp03GPkJJMEPocA_gK1YEckwvw-NctMr_h40p5OtI7vYZdW_loQlflm2A2y9Kb23krbRlJV0yoBV-mmVr2oIy8DKK7rHMHceSnzB4j2sYWBLvDgwICD8ggKV6Z5DxMt4PZWq4SvBPWAEtmy5YnyEn_7pof7wSYcHiJmdgPOyWcHWVXX__m4Hw_E34tAhdTahoQvbKkuDPAJljhyEKIBRbR362NKRNBNLbqyN1JfCo9drp0xogYUbw8Ok9oNlT0SbHmt5aTRmcT3PTMCAWWihuey4FyRG0HSNv43xap6Lo_ePsB3KvDhUFgmYDF6v3_bEgkYws5bzJGZCj6u0SwY5vm-m-8QJdfnfpTiZfD6Z1iuj15U2O9LG4XO7Xr2uitDiwiKrdbhCofP_MpWljksUQUHez0F_bHwI-gfgwvNwCl3rEOXXlpV6mqGRscTfJZQmoGXnzB_lP-2jvZ9PoowDAxzTlEIRjX9PWO57wvvOGTKNAenDwFL2Cwx4Q9McvfhtgE6yslmDQJNFj2awZUq1HHV_wqsQQsQ

Keď sa kvôli znásilneniu liečila na infekciu močového mechúra, lekár jej namiesto toho, aby sa jej opýtal, čo sa stalo, nasadil bez slov antikoncepciu. Mala sotva 13 rokov, no všetci naokolo s ňou zaobchádzali ako s dospelou. V tom čase ju objavila modelingová agentúra, vďaka ktorej začala natáčať prvé reklamy. Modeling a herectvo jej dali priestor na sebavyjadrenie, na druhú stranu ju toto prostredie utvrdilo v presvedčení, že záleží iba na tom, ako vyzerá a či je dosť sexi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/wmtvusa/photos/bc.AbrXzgfA4XLYM7KxVLrUHuvyAZELsqg0GPH9v9EP1_nrbG-LaO3w35SmKH4NX4VFSRgxnBYn7HbUIdK3Voo8Rb0rE2ONjxzBqE0dGZu3oYD9mQW0JDStxYRxDnuweyWpcSFreW3PoiW4IZc9I1zJTRde/10156305736489558/?opaqueCursor=Abqe9Wg01IjcRQaD5pE-0zaTOUAmSNTmOVZTzmZG6tUKpMHGo0DHIfZkQ5_4l0ggRExoSO--IMNWvlkcPvDMeIWcp-zUaAxy8UKIQfbKQ0ESLEQe27VZJWHDETKCFN00ljxkuNkFc_56wy7nP_Ys2CQSemI3f7tcm99pVCJ-riZtjZ6Njr2p0PWnG7lbb5H5COUnzixHYiRkhXlJPFZsa5dsRlIFB_W4ZXaq9vlDdh3sn5M9s2FDwLk17QKmNqNpNXDAmAcbYVBXZ8UFsUwiSvfTl4KeY9sHsJV1981M-OqxXhGGsVBFj4wU64dVNK5G9evi5XK_UWrIh9bCQvq_G0YbAD4QSFFuKjkcFWxI_Xr7Uo-CVa8N0t_rI-G9IhwLNMr07N8sgZ4UDiBbwgaWtFS04EwveUYQahoSoP9XjbLwHcuG4oMh05yrAoyff-WAfKD77HrhBFm6th86bEKN4Q8b8WpL_NbPEBEJAXYWDQNHfWY5TPbDp2-QkyeTfMbhTqX79v1IdA88lFM7qItwpIb1jBJ5zv0b1zh-xT6QKgoyn7ZWFh0XrlQpclGM-E23FPoAFp2lLH2XEYfizGh1joKmBKXG2FJyi6pCEFaYQaPgJsQ50zZMENe0k7Uhyhd_uYgGM3K8dywwYWh1ijhcb8goEBm2JOxswedk3kv5Dk5lew

Nikto jej nepovedal, že je niečo zlé

"Všetci šaleli z toho, že vyzerám na 18, ale mala som len 12 rokov,“ spomínala na obdobie, kedy jej všetci pripomínali, že keďže vyzerá dospelo, môže sa tak aj správať. A Mena Suvari sa týmto heslom začala riadiť naplno.

Článok pokračuje na ďalšej strane: