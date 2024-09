Exotika na Kysuciach: U Branislava v záhradke rastie i to, čo by ste našli len pri mori

Pri jeho dome nájdete to, na čo by ste inak natrafili len v prímorských krajinách. Branislav Ježo, ktorý žije na severe Slovenska v dedinke Snežnica, má totiž záhradu plnú exotického ovocia. Voľne v zemi v nej pestuje napríklad banány, kiwi, ale aj figy či hurmikaki. V minulosti by pre chladné počasie na severe krajiny niečo také vôbec možné nebolo, no dnes je situácia iná a jeho rastlinám aj ovociu sa mimoriadne darí. O Branislavovej záhrade priniesla reportáž Televízia JOJ.

Až 400 druhov

Branislav začínal podľa vlastných slov pred štyrmi rokmi s jednou palmou. „Postupne sa tie rastliny a stromčeky pridávali,“ hovorí svedomitý pestovateľ, v ktorého záhrade dnes nájdete až 400 rôznych druhov.

Sám sa najviac teší z banánovníkov, no ich plody zatiaľ neochutnal. „Očakávam každú chvíľu, že niektoré banánovníky zakvitnú,“ hovorí chlapík, v ktorého mini džungli nájdete aj japonský druh banánovníka či jeho africké odrody. Branislav však bude rád, keď mu na pozemku dozrie aj iné ovocie.