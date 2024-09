Milujem ťa, ale život mi nezničíš. Zdenu Studenkovú s dcérou Simonou po turbulentnom období spojil čas

„Najdôležitejšie zo všetkého je mať v živote lásku. Žiadna kariéra, žiadne peniaze, nič nevyváži to, keď je človek vnútorne prázdny a nemá pocit, že ho niekto miluje. To je pre mňa absolútna priorita,“ povedala Zdena Studenková, ktorá miluje svojho partnera, prácu aj dcéru Simonu. Hoci tehotenstvo aj materstvo bolo pre obľúbenú herečku veľakrát turbulentné a dcéru s mamou delili v živote mnohé rozdiely, našli si k sebe cestu.

Foto: Reprofoto - 13. komnata (Česká televize)

Materstvo nebolo to najlepšie

Keď ju v roku 1979 do filmu Zbožňovaná obsadil režisér Stanislav Párnický, bezhlavo sa do nej zamiloval, hoci bol ženatý. „Chodil so spolužiačkou zo školy, čakali dieťa, tak si ju vzal. Mal ju rád, ale nikdy ju neľúbil. Ľúbil mňa,“ spomínala v knihe Som herečka Zdena Studenková, ktorá mala pri Stanovi pocit, že po prvom nevydarenom manželstve našla liek na zlomenú dušu.

„Bola som veľmi zranená z nevydareného predhadzujúceho vzťahu, z interrupcie... Mala som pocit, že je citlivý, vnímavý a že mi rozumie. A že to, čo s ním prežívam, je pravá láska,“ hovorila herečka, ktorá bola pri ňom pripravená aj na založenie rodiny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.519334931472502/1159403284132327/?type=3&ref=embed_post

Hoci Zdena Studenková veľmi snívala o tom, že raz bude mať dcéru, keď sa to stalo, nehýrila radosťou. „Keďže som moju dcéru čakala osem mesiacov ležmo na posteli, materstvo, bohužiaľ, nebolo pre mňa tou najúžasnejšou vecou,“ vysvetľovala kedysi v relácii Soirée. Počas tehotenstva každý deň hrozilo, že o bábätko príde, a tak dlhé mesiace strávila v nemocnici hore nohami.

Foto: TASR

Útek z nemocnice

Dolu hlavou vyšívala, čítala knihy, no bola celá bez seba, že nemôže viesť aktívny život ako dovtedy. „Ja tým, že som akčná, tak pre mňa to bolo niečo hrozné,“ priznala v podcaste Ľudskosť. Ťažké chvíle vyvrcholili až útekom z nemocnice.