Nemôžem donosiť vlastné dieťa, hovorí otvorene. Selena Gomez nestratila nádej a túži byť matkou

„Bola som sama päť rokov a pomaly som si na to zvykla. Veľa ľudí sa toho bojí. Prvé dva roky som sa v mojej hlave mučila, ale potom som to akceptovala. Potom som si povedala, že ak si nikoho nenájdem, tak keď budem mať 35 rokov, adoptujem si dieťa,“ prezradila pred pár mesiacmi Selena Gomez, ktorá tvorí už približne rok pár s partnerom Bennym. Fanúšikov teraz prekvapila úprimnou spoveďou, že hoci sníva o rodine, nemôže mať vlastné deti a to, ako sa s tým zmierila, môže byť inšpiráciou pre mnohých.

Nikdy nebola taká milovaná

Obľúbená speváčka a herečka kedysi tvorila osem rokov pár s Justinom Bieberom a neskôr otvorene priznala, že sa jej vo vzťahoch nedarilo. Po tridsiatke sa ale dala dohromady so svojím dlhoročným kamarátom a hudobným producentom Bennym Blancom, ktorý stojí za tými najväčšími popovými hitmi.

„Nikdy som nebola milovaná takýmto spôsobom. Je svetlom v mojom živote. Je to môj najlepší priateľ. Rada mu všetko hovorím,“ povedala teraz pre Vanity Fair Selena a hoci sa šíria klebety o zásnubách, manželstvo nie je inštitúcia, do ktorej by sa umelkyňa hrnula.

Jej matka ju totiž porodila, keď mala 16 rokov a jej mladí rodičia spolu zostali len pár rokov. „Bolo to pre mňa ťažké. Boli to deti, takže sme prakticky všetci vyrastali spolu,“ priznala Selena, ktorá mala kedysi plán, že si založí rodinu do tridsaťpäťky, no keďže bola roky slobodná, začala uvažovať nad adopciou. Inšpiráciou pre ňu bola jej mama, ktorá bola tiež adoptovaná.

Nemôže vynosiť vlastné deti

„Keby si ju neadoptovali, asi by tu nebola. Neviem, aký by bol jej život,“ povedala speváčka v otvorenom rozhovore a priznala, že hoci aj teraz túži po vlastnej rodine, cesta k nej nebude jednoduchá. „Nikdy som to nepovedala, ale, bohužiaľ, nemôžem vynosiť svoje vlastné deti,“ priznala Selena, ktorá tak otvorila svoju 13. komnatu.