Neľutujte to, zmena je niekedy potrebná. Keď sa Marie Rottrová posťažovala fanúšikom, krásne ju podržali

„Neľutujte, zmena je niekedy potrebná." Aj tieto slová venovali fanúšikovia speváčke Marii Rottrovej po tom, ako sa im s úsmevom posťažovala na svoj nový účes, s ktorým bola nespokojná. Jej priaznivci preto neváhali a ukázali svoju veľkú podporu.

Legenda

Česká legenda je na scéne už dlhé desaťročia. V roku 1960, keď Marie Rottrová maturovala na gymnáziu v Bohumíne, sa zúčastnila na speváckej súťaži Hledáme mladé talenty, v ktorej skočila na štvrtom mieste, no a už o rok neskôr bola amatérskou sólistkou orchestra Borise Pěchníka, spievala s inštrumentálnou skupinou Františka Trnku, neskôr aj s Ostravským rozhlasovým orchestrom.

V auguste 2011 Marie Rottrová ohlásila ukončenie speváckej dráhy a absolvovala rozlúčkové turné Vše nejlepší 2011. Toto rozhodnutie sa však napokon neukázalo ako konečné a na koncertné pódiá sa vrátila. Aktívna je dodnes a na sociálnych sieťach rada komunikuje s fanúšikmi.

Neľutuj, hodia sa ti

Tým sa najnovšie trochu posťažovala, hoci, samozrejme, s nadhľadom. „Dievčatá, toto asi poznáte všetky. Dala som si ostrihať vlasy nakrátko a teraz mi je to ľúto. Nevadí, dorastú mi,“ napísala Marie, ktorú fanúšikovia ihneď potom zasypali komplimentmi. „Vám sa hodí úplne všetko. Vždy je to len prvý dojem, za pár dní to už bude pre vás úplne normálne,“ odkázala jedna z fanúšičiek.

Pridala sa aj Nora: „Nie, nie, Marie. Naopak, veľmi sa vám to hodí a omladli ste.“ Súhlasí aj Jarka, podľa ktorej je zmena občas potrebná. „Veď zase dorastú. Ste kočka,“ odkázala speváčke. A svoju podporu vyjadrila aj kolegyňa Leona Machálková: „Maruško, vôbec to nie je zlé. Neľutuj, hodia sa ti," napísala pod príspevok.