Zmiešali sedem ingrediencií a vznikol guláš lásky. Lenka Šóošová je so svojím Aquamanom už 18 rokov

Svoju lásku spoznala pred takmer 19 rokmi a aj keď bola kedysi presvedčená, že spolu nikdy nebudú, dnes dokazujú, že aj vzťahy v šoubiznise môžu mať dlhé trvanie. Lenka Šóošová s režisérom Richardom Raimanom prežila aj ťažšie časy, no spoločne našli tie správne ingrediencie, ktoré ich rodinu držia pohromade. Uplynulú nedeľu oslávili šieste výročie manželstva a 18 rokov spoločného života.

Myšlienky o vzťahu zmietla zo stola

Režiséra a produkčného, ktorého pre podobnosť s hercom Jasonom Momoom fanúšikovia nazývajú aj Aquamanom, spoznala v Markíze počas natáčania reality šou Big Brother, kde ju očaril. No keď zistila, že je od nej o štyri roky mladší, myšlienky o vzťahu zmietla zo stola. „Teraz mám 34, on má 30. Ja budem mať 44, on bude mať 40 a bude v najlepšom veku, preboha,“ hovorila o svojich vtedajších myšlienkach pre Feminity. Cesty sa im nakoniec ešte raz stretli a vtedy už pozvanie na rande neodmietla.

„Richard je intelektuálne úplne niekde inde ako mnohí jeho rovesníci, no na druhej strane, priznávam, že ja stále milujem hravosť a radosť zo života, akú majú deti. Aj vďaka tomu sme sa možno stretli niekde uprostred,“ dodala v tom čase Lenka.

Ingrediencie spokojného vzťahu

Rýchlo zistila, že je to jej osudový muž, založili si rodinu a uplynulú nedeľu oslávili šieste výročie dňa, kedy si povedali svoje áno. Práve v tento deň sa Lenka rozhodla svojmu mužovi vyznať lásku originálnym spôsobom - zoznamom ingrediencií, ktoré z nich už roky robia harmonickú rodinu a vďaka ktorým je ich vzťah aj po toľkých rokoch stále taký ako na začiatku.

„Ingrediencie Raimanovcov: Láska. Rešpekt. Tolerancia. Humor. Pochopenie. Úcta. Opora... Tento guláš veru chutí,“ prezradila Šoóšová tajomstvo ich dlhoročného, láskyplného spolunažívania.