Sladkú slovenskú pochúťku ocenili aj vo svete. Dostala sa do prestížneho rebríčka k najznámejším dobrotám

Jednoduché a tradičné slovenské jedlá neobľubujeme len my, ale priťahujú pozornosť gurmánov z celého sveta. Potvrdzuje to aj populárny cestovateľský portál, ktorý si tentokrát posvietil na „najobľúbenejšie európske sladké pečivo​". Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov vrátane svetoznámych portugalských Pastel de nata či francúzskych croissantov, zahanbiť sa nenechalo ani Slovensko. Pozrite sa, ako sme dopadli.

Za zoznamom stojí gastronomický web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.

Prvé miesto v rebríčku si uchmatla Pastel de nata, pochutina z Portugalska. Ide o vaječný pudingový koláč, ktorý je populárny po celom svete. „P re najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy," píše Taste Atlas.

Na druhom mieste skončil predchodca slávneho Pastelu de nata, Pastel de Belém. Ako informuje portál Taste Atlas, aj keď sú obe známe ako portugalský vaječný pudingový koláč, Pastel de Belém sa môžu nazývať iba pudingové koláče vyrábané v podniku Fábrica Pastéis de Belém, zatiaľ čo všetky ostatné, ktoré vyrábajú iné cukrárne v Lisabone, sa nazývajú Pastel de nata.

Na treťom mieste sa objavila tradičná grécka pochutina - Trigona panoramatos, teda sladké pečivo pochádzajúce z predmestia Solúna. „Toto chrumkavé a maslové trojuholníkové pečivo je zvyčajne namočené v sirupe a plnené krémovým pudingom. Krém sa zvyčajne vyrába z kombinácie vaječných žĺtkov, múky, masla, mlieka, cukru, vanilky a smotany," dodáva gastroportál.

Štvrtú priečku si zas uchmatol svetoznámy francúzsky Croissant. „Toto zlatisté pečivo v tvare polmesiaca sa najlepšie pripravuje z čistého masla a mierne sladkého kysnutého cesta. Ak sa urobí správne, žlto-biele vnútro by malo byť po vytiahnutí zo stredu aspoň trochu elastické, pripravené na pokrytie maslom alebo čerstvým džemom,“ vysvetľuje Taste Atlas.

Slovenský úspech

Hoci v rebríčku figuruje stovka pokrmov z celého sveta, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.