Rýchly, ľahký, zdravý. Losos podľa Wandy Adamík Hrycovej veľmi chutí aj deťom a nazdrží vás v kuchyni

Netrávi v kuchyni dlhé hodiny, považuje to za stratený čas, no keď už sa postaví za sporák, zvyčajne pripraví niečo rýchle a zdravé. Wanda Adamík Hrycová sa ani ako malá nezvykla pliesť pod nohy svojej mame, ktorá práve pripravovala obed. Jej prvé kulinárske pokusy prebehli až po tom, ako sa osamostatnila.

Rýchlo, ľahko a zdravo

Aj napriek tomu, že nehorí láskou k novým receptom, sa u nej doma varí každý večer. „Rýchlo, ľahko a zdravo, obvykle sú to polievky, cestoviny alebo ryby,“ hovorí pre portál Varecha.sk. Na dobrom jedle si však rada pochutí a sama tvrdí, že ak by zjedla všetko, na čo má chuť, pravdepodobne by vážila aspoň 140 kilogramov.



„Milujem libanonskú kuchyňu, gruzínsku a ukrajinskú. To sú pre mňa vždy lukulské hody. Keď navštívim tieto krajiny, vždy odchádzam o pár kíl ťažšia,“ priznáva s tým, že keď pripravuje jedlo doma, vždy sa uchýli len k receptom, ktoré jej nezaberú priveľa času.

Wandine deti s tým však nikdy nemali najmenší problém. Najviac si totiž pochutia práve na jednom z maminých rýchlych receptov. „Obľúbené jedlo mojich detí - losos, zemiakové pyré a brokolica na pare,“ opisuje a prikladá svoj vlastný recept.

Losos podľa Wandy Adamík Hrycovej