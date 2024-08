Sľúbila, že sa o ňu bude starať a chrániť ju. Soňu Müllerovú mamička Eva celý život drží nad vodou

Napriek tomu, že obľúbená moderátorka už dosiahla dôchodkový vek, hlavu si z toho vôbec nerobí - práve naopak. Soňa Müllerová priznáva, že po šesťdesiatke je oveľa viac sama sebou. A podobne zmýšľa, aj keď príde reč na módu. Má svoj osobitý a jedinečný štýl a nebojí sa siahnuť ani po farebných kúskoch. Pred časom tiež zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti fotografiu s mamou, ktorú jej fanúšikovia pochvalne okomentovali. Zo záberu bolo hneď jasné, po kom Soňa cit pre módu zdedila.

Je vyrovnanejšia

Vlani pred vianočnými sviatkami si Soňa podala žiadosť o dôchodok, keďže dosiahla oficiálny dôchodkový vek. Podľa nej sa však tým nič nekončí ani nezačína. Niektorí ľudia nad utekajúcimi rokmi nariekajú, ale ona nie je ten typ.

„Päťdesiatka straší mnohých a ja som to obdobie prežívala úžasne, pretože som konečne začala byť sama sebou. A teraz, po šesťdesiatke, je to ešte výraznejšie,“ uviedla 62-ročná moderátorka pre týždenník Plus 7 dní. Hovorí, že dnes je oveľa vyrovnanejšia, nerobí drámu z neúspechov a teší sa najmä z maličkostí.

Vie, čo ešte chce robiť

Chcela by teraz viac cestovať, relaxovať a robiť veci, na ktoré predtým čas nemala. V zrelom veku podľa moderátorkiných slov už človek veľmi dobre vie, čo chce, a naopak, čo nechce a čo ho vyčerpáva.