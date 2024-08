Nebojte sa a lietajte! Pilotka Sandra prezradila, prečo vôbec nemusíte mať strach z turbulencií

Vystrašia nielen človeka, ktorý letí prvýkrát, ale aj tých, čo takto cestujú pomerne často. Turbulenciám sa počas letu len málokedy vyhneme a keď v nás vyvolávajú neistotu a strach, o to ťažšie je si do lietadla sadnúť. Dopravná pilotka Sandra objasnila, prečo pri turbulenciách niet dôvodov na obavy.

Zvládla veľmi prísny výcvik

Sandra Sandtnerová už odmalička vyrastala pri lietadlách. „Nad našou dedinou lietadlá začínajú pristávať a vzlietajú,“ opisuje pre Ženský web miesto, na ktorom vyrastala. Najprv pôsobila ako letuška, no potom sa chcela dostať vyššie. Začala si šetriť peniaze a podarilo sa jej absolvovať letecký výcvik.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pilotGirlSandra/posts/pfbid0BjMTdR6AsSfjhYnd7fjbkKnsdAcc1rJavVztfvpawrbWTCqwyoxhS9EcjUnbzvPSl

Piloti v kokpite nemajú možnosť robiť chyby, pretože inak by v ňom nemohli sedieť a pilotovať lietadlo. Aj preto bol výcvik podľa Sandry veľmi prísny. „Rozumiem, že ten pocit, nemať nad niečím kontrolu a zveriť sa do rúk ľuďom, ktorých nepoznáte, môže byť nepríjemné, avšak nie nebezpečné,“ píše k príspevku, v ktorom hovorí, ako zatočiť so strachom z turbulencií.

Majú to pod kontrolou

„Patríte aj vy medzi ľudí, ktorí sa boja turbulencie?“ pýta sa v úvode videa. Možno vám pomôžu fakty, ktoré objasnila Sandra. Tvrdí, že „let je nad 95 % času vykonávaný autopilotom“, no stále je na 100% riadený i človekom - čiže pilotom.