Vzrušenie nie je taký problém, ako by ste si mysleli. Na nudaplážach odjakživa platia tieto jasné pravidlá

Zhodiť zo seba na pláži nepozorovane všetko vrátane plaviek a hodiť sa do osviežujúceho mora či jazera je pre mnohých nezameniteľný pocit. Niektorí to urobia len z času na čas a celkom osamote, iným neprekáža pridať sa na vybrané miesta k ďalším naháčom. Ako uvádza CNN, na svete sú dnes stovky nudistických pláží a ich počet pre veľký záujem ľudí stále rastie. Ak ste ešte na nudapláži nikdy neboli, no láka vás nejakú navštíviť, mali by ste poznať určité nepísané pravidlá, ktorými sa slušní nudisti riadia.

Nudistická pláž Keramoti v Grécku. Foto: Wikimedia Commons @DocWoKav

10. Urobte si prieskum

Naturizmus znamená pre rôznych ľudí rôzne veci, takže si v prvom rade ujasnite vlastné očakávania a ozrejmite si, čo vlastne hľadáte, aby ste potom neboli rozčarovaní. Aj keď neexistuje žiadna jednotná naturistická ideológia, zvyčajne ide o pôsobenie v nesexuálnej nahej komunite a prostredí priateľskom vo vzťahu k rodine.

9. Zahoďte ostych a uvoľnite sa

Aj keď pri prvej návšteve nudistickej pláže môžete mať pocit, že sa na vás všetci pozerajú, v skutočnosti to tak nie je a nik nemá ani len potuchy, že ste ešte nudista začiatočník. Uvoľnite sa a svoju nahotu si užite plnými dúškami.

Nudistická pláž v Grécku. Foto: Wikipedia/ItGr

8. Udržujte si odstup

Dôležitým pravidlom, na ktoré by ste na nudapláži nemali zabúdať, je podľa CNN aj primeraný odstup od druhých. Rozhodne si teda nezaparkujte uterák či stoličku v bezprostrednej blízkosti niekoho iného. Na nudaplážach tiež nie je dovolené nič, čo i len zďaleka pripomína sexuálne správanie, zabudnite na dotyky či tískanie sa na niekoho druhého. Udržiavajte si diskrétny odstup.

7. Dbajte na hygienu