Doma má kartičku závislého. Miro Jaroš otvorene hovorí, ako bojuje s veľkým problémom dnešnej doby

„Vypni televízor, rozprávka ťa počká, odložíme tablety, nechceš predsa doma sedieť ako kvočka, nápad hlavou preletí,“ spieva v jednej z piesní pre deti Miro Jaroš, ktorý tento text nezložil náhodou. V podcaste Hľadá sa čLOVEčina otvorene priznal, že on sám mal veľký problém so závislosťou.

Pohovor s doktorkou

„Pointou toho môjho projektu bolo naučiť ich veci potrebné do života, ale neviem, či je úplne okej, keď sedia celý deň za internetom od rána do večera, lebo tam vzniká závislosť a sám s tým niekedy bojujem,“ prezradil Miroš Jaroš, ktorý má niekedy pocit, že je od sociálnych sietí a moderných technológií príliš závislý. Jedného dňa preto vyhľadal odbornú pomoc.

„Mal som dojem, že trávim veľa času na počítači, a tak som zašiel do centra pre drogovo závislých s tým, že mám takýto problém. Tam som išiel na pohovor s doktorkou, tá ma potom poslala za jedným psychiatrom, ktorý sa so mnou porozprával. Hovoria, že s týmto nemajú veľa skúseností, lebo tam riešia skôr alkoholizmus a drogové závislosti, ale že je čím ďalej, tým viac ľudí, ktorí sú závislí od týchto médií, či je to telefón alebo počítač,“ zveril sa so svojou skúsenosťou.

Kartička závislého

„Dokonca mám doma vystavenú kartičku závislého,“ povedal otvorene spevák, ktorý sa kartičkou preukazoval v centre, aby vedeli, že je v procese liečby. Doma mu stále pripomína, aby žil život bez telefónu v ruke, pretože niekedy nevedel ako a za mobilom nekonečným „skrolovaním“ strávil dve hodiny.

„Je to naozaj žrút času a ja som si povedal, že keď pôjdem na dovolenku, zamknem telefón do trezora a skúsim ten týždeň bez neho prežiť,“ prezradil svoj plán Miro Jaroš, ktorý chce byť inšpiráciou pre dospelých aj pre deti, aby vedeli svoje životy žiť offline.