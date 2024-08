Naozaj prehĺtame pavúky a nesmieme budiť námesačných? Takáto je pravda o najznámejších spánkových mýtoch

Niektoré známe informácie o spánku sú výmyslami, no mnohí ľudia im stále veria.

Spánok je síce odmenou po náročných dňoch, no aj táto aktivita je opradená množstvom mýtov, ktoré sa ľuďom vryli pod kožu. Niekoľko odborníkov sa preto rozhodlo oddeliť fakty od fikcie a prezradiť, ktoré zo známych naratívov sú úplnými výmyslami.

16. Ľuďom s vyšším príjmom sa spí lepšie

PRAVDA

„ Socioekonomický status je silne spojený s problémami spánku , pričom ľudia s vysokými príjmami a vysoko vzdelaní ľudia majú tendenciu spávať dlhšie, “ tvrdí pre The Guardian doktorka Lindsay Browning a dodáva, že to súvisí s väčším stresom, s finančnou neistotou a dlhším časom stráveným v práci, ktorý zažívajú ľudia z nižšieho socioekonomického prostredia.

15. Nespite so zapnutým svetlom

PRAVDA

Ľudia, ktorí ako malí zaspávali pri svetle či vyrastali v hluku, v dospelosti potrebujú pred spaním väčšiu emocionálnu istotu a často na to využívajú práve nočné svetielko alebo zvuk zapnutého televízora. Zaspávanie pri svetle však nie je tou správnou cestou.

„A j so zavretými očami cítime cez viečka svetlo, vhodnejšia je tmavá miestnosť, “ odporúča Browning a dodáva, že svetlo potláča melatonín, ktorý vyvoláva spánok.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik/freepik

14. Tínedžeri potrebujú viac spánku

LOŽ

Ak deti v puberte cez víkend dlho spia, alebo sa im počas týždňa ťažko vstáva do školy, nie je to preto, že potrebujú viac spánku, ale preto, že chodia spať neskoro. Melatonín sa v ich tele produkuje neskôr ako pri mladších deťoch, takže majú tendenciu poberať sa do postele v neskorých časoch.

13. Deti snívajú viac ako dospelí

NEJASNÉ

„Pri b ábätkách a deťoch je REM fáza dlhšia, ako pri dospelých. Je to štádium, počas ktorého sa deje väčšina snov, takže je pravdepodobné, že deti snívajú viac, ale dokázané to ešte nebolo,“ tvrdí špecialistka. To, že si dospelí pamätajú sny lepšie ako ich ratolesti podľa nej ešte neznamená, že sa im toho aj sníva viacej.

12. Nebuďte námesačného