Kariéra ani peniaze vtedy nemali preňho význam. Moderátor Gregor Mareš mal dvakrát obrovské šťastie

Manželka Slávka mala v najťažších časoch strach, no nie o seba, ale o dieťatko, ktoré vtedy nosila pod srdcom.

Ľudia o ňom hovoria ako o optimistovi, ktorí sa ale vždy snaží počítať s tým najhorším. Obľúbený moderátor Gregor Mareš sa na niektoré problémy v živote naučil pozerať ako na nepodstatné a k takému životnému nastaveniu sa dostal po dvoch dôležitých momentoch v jeho živote. Prvýkrát si to uvedomil, keď jeho manželke Slávke po pôrode diagnostikovali rakovinu a druhýkrát vtedy, keď sa sám druhýkrát narodil.

Lesník z Tatier

Tatranec dušou a telom. Gregor Mareš pochádza z Vyšných Hágov, kde prežil prvých 20 rokov svojho života a od narodenia chcel byť horárom. „Miloval som prírodu, narodil som sa prakticky v lone prírody, chodil som do hory zbierať huby, čučoriedky, maliny, trávil som tam veľa času. S dedom sme boli v rodine vychýrení hubári, ja som vždy niečo priniesol, aj keď nič nerástlo. To platí dodnes. Tak som si povedal, že povolanie horár je super, nič nerobí, len chodí po lese,“ spomínal v rozhovore pre SME Gregor Mareš, ktorý si nakoniec na gymnáziu svoj sen rozmysel.

Túžil sa stať právnikom, no na právo ho nezobrali, a tak osud zariadil, že predsa len skúsi lesnícku školu. Dnes by možno chodil po slovenských lesoch, keby v prvom ročníku na Technickej univerzite vo Zvolene nepričuchol k rádiu.

Manželkina rakovina

„A keď sa raz dostanete k mikrofónu, je to ako droga. Do konca života vás to nepustí. Tam sa vlastne rozhodlo, že nebudem lesník, ale rozhlasák,“ prezradil Gregor, ktorý ale nikdy neoľutoval, že išiel na lesnícku školu. Práve tam spoznal ako štvrták svoju študentskú lásku, Slávku z drevárskej fakulty.

Manželia, ktorí majú dvoch synov, spolu prekonali aj časy, keď Slávke diagnostikovali zhubný nádor.