Tajne miloval Studenkovú, hercom sa stal kvôli prsiam. Ady Hajdu si nakoniec za ženu vybral sväticu

„Prečo plačeš?“ pýtala sa ho mama, keď ho nedokázala nijak utíšiť. Ady Hajdu mal v detstve stratégiu, že keď sa chce ako najmladší syn presadiť, musí nejako zaujať, a tak neustále plakal. Aby prestal, bratia ho chytili za nohy a za ruky na balkón na piatom poschodí, tvárili sa, že ho idú vyhodiť a skríkli: „Budeš ešte plakať?“ Odvtedy Ady Hajdu trávil radšej čas s dievčatami na ulici, kde s nimi hral gumu. Pri nich sa vraj naučil načúvať ženám, čo neskôr využil nielen ako herec, ale najmä ako manžel. Manželku Janku si bral ako starý mládenec po tom, čo musela prejsť dôsledným výberovým konaním. Nakoniec sa z nej vykľula svätica.

Ady s herečkou Dianou Mórovou. Foto: TASR

Hercom kvôli prsiam

Narodil sa ako posledný zo štyroch bratov, hoci mal byť dievčatko, Evička. „Ale našim to nevyšlo,“ smial sa Ady Hajdu, rodený Bratislavčan, ktorý si z detstva pamätá najmä smrad. „Fúkalo z CHZJD. A keď nefúkalo z CHZJD, tak fúkalo zo Slovnaftu. To boli naozaj špecifické chemické smrady. Keď som sa náhodou dostal do reálnej prírody, dostal som alergiu,“ spomínal pre Bratislavské noviny Ady, ktorý radšej trávil čas s dievčatami na ulici ako v prírode. Aj hercom sa pritom stal vďaka spolužiačkiným prsiam.

„V šiestej triede však prišla deviatačka Ingrid Fabiánová, ktorá mala trojky prsia a povedala, že kto chce ísť do LUDUSu, nech sa prihlási. A ja som to urobil fakt len kvôli tým prsiam. Že keď tam bude niečo takéto, budem robiť čokoľvek,“ povedal so smiechom pre denník SME.

Tajne miloval Studenkovú

Už ako študent sa dostal do povedomia divákov a na Vysokej škole múzických umení sa stretával s plejádou osobností, ktoré ho inšpirovali.

„Stretával som Pavla Mikulíka, Emila Horvátha, Ľubomíra Vajdičku. Hosťoval som v Slovenskom národnom divadle, sledujúc výkony Ctibora Filčíka, videl som Garderobiera v podaní Martina Hubu. Chodil som do Astorky na réžie Vladimíra Strniska a stretával som Zitu Furkovú, Božidaru Turzonovovú. V Trnave som spolupracoval s Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a Jarom Filipom. V televízii a vo filme som účinkoval spolu s Milanom Lasicom, Júliusom Satinským, Emíliou Vášáryovou, Jozefom Kronerom a Ladislavom Chudíkom. Bol by zázrak, ak by sa z tohto všetkého na mňa nič nenalepilo. Ďakujem všetkým tým, ktorí ma vychovávali a boli mi vzorom," vyznal sa pre TASR Ady Hajdu, ktorý bol tajne zamilovaný do jednej konkrétnej herečky – Zdeny Studenkovej.