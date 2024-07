Riadia sa podľa nich aj lekári. Ak chcete znížiť riziko rakoviny, každodenne dodržujte týchto 15 vecí

Vo svete je čoraz väčším strašiakom a ľudia sa jej oprávnene obávajú. Rakovina je jedno z najzákernejších ochorení, ktoré môže ľudský organizmus napadnúť. Aj keď sa proti nej nedá stopercentne ochrániť, onkológovia zhrnuli 15 odporúčaní, ktoré vedia výrazne znížiť šancu, že ju dostanete. Často sú to malé, jednoduché veci, ktoré však treba každodenne dodržiavať.

1. Nefajčite

Jediné bezpečné množstvo vyfajčených cigariet je nula. Nikotín je vysoko návykový, rakovina pľúc je sprevádzaná ostrou bolesťou a následky fajčenia sú dosť zničujúce. „To n espôsobuje len rakovinu pľúc, ale aj kardiovaskulárne ochorenia, ako sú infarkty, mŕtvice a vaskulárna demencia, “ pripomenul pre The Guardian onkológ Charles Swanton.

2. Snažte sa udržiavať si zdravú váhu

Vysoká hmotnosť môže byť podľa troch oslovených onkológov dokonca väčším problémom ako alkohol či cigarety. Nedostatok pohybu, nezdravé stravovanie, obezita - to všetko negatívne ovplyvňuje ľudský organizmus. „ Priveľa tuku, mäsa, príliš veľa sacharidov. To všetko zvyšuje riziko. Je to hlavne druh stravy, ktorý si spájame so západným svetom, teda veľa nasýtených tukov a príjem väčšieho množstva kalórií ako treba, “ vysvetľuje onkológ J oe O'Sullivan.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/geralt

3. Znížte príjem mäsa

Klinický onkológ Mark Saunders zasa poukazuje na fakt, že odhadom 13 percent prípadov rakoviny čriev súvisí s konzumáciou príliš veľkého množstva spracovaného alebo červeného mäsa. Štúdie sú však v tomto smere mätúce a preto sa netreba fixovať na konkrétne množstvo, ktoré je ešte v poriadku skonzumovať. Dôležitá je celková pestrosť a nutričná vyváženosť stravy.

4. Obmedzte spracované potraviny