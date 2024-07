Sestra mu v osudný deň zachránila život. Ľuboš Kostelný na svoj sen nezabúda a túži po veľkej rodine

Často si na to spomenie a dodnes je to preňho ako sen. „Akoby sa to nestalo mne, akoby to nebola moja skúsenosť. Premýšľam, či ma to zmenilo. Zmenilo,“ hovoril Ľuboš Kostelný o dni, kedy sa znovu narodil. Pred 13 rokmi pre atentát na letisku Slovensko takmer prišlo o dvoch skvelých hercov, Ľuboš Kostelný prežil vďaka sestre, ktorá ho prinútila konať. Aj keď ho traumatický zážitok zmenil, svojich snov sa herec nikdy nevzdal.

Z herectva ho vyhodili

Ľuboš Kostelný sa narodil 5. júla 1981 v Martine. Mama pracovala v stavebnom podniku, otec bol rušňovodičom na železnici. To, že sa Ľuboš stal hercom, podľa jeho slov neplánoval, samo to k nemu prišlo.

„Rodičia ma posielali do rôznych krúžkov, chodil som na husle aj na spev, spieval som ľudovky v detskom folklórnom súbore Turiec. Tak ma prihlásili aj do divadelného krúžku, kam som chodil pol roka. Kým ma odtiaľ pre lajdáctvo vyhodili,“ spomínal pre SME. Ešte pred vyhodením z krúžku si ho stihol pozrieť herec Peter Mankovecký, ktorý hľadal chlapca do hry v Martinom divadle. Vybrali si vtedy 11-ročného Ľuboša.

Vraj bol malý, ryšavý, nie odvážny, ale vyzeral drzo. Odvtedy sa jeho život točil okolo herectva bez toho, aby o tom herectve vôbec sníval. Ľuboš mal len 14 rokov, keď odišiel z Martina do Bratislavy na konzervatórium a neskôr plynule prešiel na Vysokú školu múzických umení.

Foto: TASR

Vysoká škola bola preňho najradostnejším obdobím v doterajšom živote - nielenže sa utvrdil v tom, že miluje divadlo, ale získal aj priateľov na celý život. Veľmi blízkou priateľkou sa stala Zuzana Fialová, s ktorou prežil deň, keď sa znovu narodil.

Foto: TASR

Sestra mu zachránila život

24. januára 2011 sa do histórie navždy zapísal ako deň, keď Slovensko takmer prišlo o dvoch skvelých hercov. Samovražedný útok na moskovskom letisku Ľuboš Kostelný prežil len vďaka svojej sestre Alexandre, ktorá v ten deň oslavovala narodeniny.