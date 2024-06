Pil vodu z topánky, aby prežil. Lukas 10 dní blúdil bez jedla v divočine, kde ho naháňala puma

Ráno sa zastavil u kamaráta a ten mu povedal o peknej vyhliadke v neďalekom lese. V utorok 11. júna sa Lukas McClish vydal na trojhodinovú túru zo svojho rodného kalifornského mesta Boulder Creek iba na vlastnú päť, bez trička a jedla. Lukas nikomu nepovedal, kam ide. Až keď sa v nedeľu nedostavil na večeru ku Dňu otcov, rodina začala pátranie. Nezvestný Lucas musel v boji o život piť vodu z topánok a spal na kameňoch a mokrom lístí.

Schudol 13 kilogramov

Jeho zmiznutie vyvolalo veľkú pátraciu akciu, do ktorej sa zapojilo asi 300 ľudí, psy aj drony. „Odišiel som len s nohavicami, turistickými topánkami a klobúkom. Mal som baterku a skladacie nožnice. To bolo všetko,“ povedal neskôr pre New York Times Lukas. Ten sa v teréne stratil, pretože les zničil požiar a ten poškodil aj turistické značenie. „Je to ako púšť a vy sa neviete zorientovať,“ opisoval muž, ktorý najskôr nepanikáril. Bol skúseným turistom a prešiel oveľa drsnejšie regióny v Spojených štátoch.

Prvú noc si spravil provizórny tábor a myslel si, že keď sa vyspí, bude mať viac energie a nájde cestu domov. Začal ho však trápiť hlad. V lese neboli žiadne zvieratá, ktoré by si mohol uloviť, iba sem-tam sa mu podarilo nájsť nejaké lesné plody. „Bola to vodná diéta,“ priznal Lukas McClish, ktorý prežil iba vďaka tomu, že mal dostatočný príjem tekutín - vodu si načerpával do topánky z blízkych vodopádov. Za 10 dní, počas ktorých bol nezvestný, schudol vyše 13 kilogramov a celý čas sníval o tom, ako bude jesť burrito.

Prenasledovala ho puma

„Vedel som, že ak budem nasledovať slnko, nakoniec sa dostanem k oceánu, ale nevedel som, ako ďaleko od oceánu som,“ vysvetľoval. V jednom momente ho začala prenasledovať puma americká a veci sa zhoršili na ôsmy deň, keď podchladený spadol a pošmykol sa pri prechádzaní cez skalnú stenu.

