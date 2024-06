Tri tajomstvá ryže: Dokedy ju môžete jesť z chladničky, dokedy z mrazničky a na čo dať pozor pri zohrievaní

Po náročnom pracovnom dni sa vrátite domov, kde objavíte poloprázdnu chladničku. Náhodou v nej však ostali zvyšky ryže, z ktorej sa dá prichystať niečo rýchle a jednoduché. Večeru tak máte hotovú za 20 minút a bez veľkých starostí. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako dlho ryža v chladničke pobudla a či je vôbec bezpečné ju ešte jesť?

Napovie zápach

Je jednou z najdôležitejších potravín sveta, no v neuvarenej forme môže obsahovať baktérie z pôdy, v ktorej rastie. Tie sa z ryže síce odstraňujú počas varenia, no nie je to všetko. Dôležité je tiež skladovanie uvareného jedla. Podľa portálu Food and wine je prvým znakom toho, že s ryžou niečo nie je v poriadku, jej zápach.

Podobá sa vôni chlebového cesta s kyslým podtónom. Časom tiež nadobudne akúsi slizkú štruktúru, čo značí, že bola skladovaná v príliš vlhkom prostredí a môže obsahovať nepríjemné baktérie. Ak máte teda pochybnosti o tom, či sú zvyšky ryže ešte v poriadku, radšej sa ich zbavte. To, aby ryža vydržala čo najdlhšie, je dôležité zabezpečiť hneď potom, ako sa dovarí.

Ilustračná fotografia. Foto: Unsplash/ Pille R. Priske

Pravidlo pri opätovnom zohrievaní

Najlepšie je, aby vychladla čo najskôr, ideálne za hodinu. Hneď ako dosiahne izbovú teplotu, zabaľte ju do vzduchotesných nádob alebo uzatvárateľných plastových vrecúšok a vložte priamo do chladničky či mrazničky. Správne spracované zvyšky ryže sa určite smú zohrievať, pričom aj tu treba mať na pamäti niekoľko vecí.