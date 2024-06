Hovorili jej, že môže byť akurát tak len košikárka. Nevidiaca spisovateľka Miška dokázala, že sa mýlili

„Chcem byť spisovateľka,“ povedala tak potichu, že ju takmer nikto nepočul. Michaela Mihoková bola vtedy na základnej škole, keď jej sloh na tému Môj najkrajší deň rozplakal učiteľku a talentovanú žiačku prišla vtedy vyspovedať aj novinárka. Nevidiacej Miške vtedy mnohí hovorili, že môže byť akurát tak len košikárkou, no ona sa nedala. Nikdy sa nevzdala a plnila si svoje sny, hoci mala podľa nej dva „hendikepy“ - je nevidiaca a Rómka.

Nevydarená operácia

Nespomína si na to, aké to bolo vidieť svet. Michaela Mihoková sa narodila s dedičným zeleným zákalom a hoci ako malé bábätko ešte videla, stále jej stúpal očný tlak. Keď mala tri roky, mala podstúpiť bežnú operáciu očí, no niečo sa počas nej pokazilo a keď sa prebudila, už viac nevidela.

„Bola som dieťa. Teta mi rozprávala, že za mnou prišli s mamou do nemocnice a hrozne som plakala, že vidím čierny kvet. Zrejme to bolo šokujúce,“ spomínala v rozhovore pre MY Trnava Michaela, ktorá musela od svojich siedmich rokov chodiť na internátnu školu pre nevidiacich do Bratislavy. Tam spoznala spolužiakov s rovnakým osudom, bola odkázaná sama na seba a často si aj poplakala, pretože chcela byť doma so súrodencami a rodičmi.

Vy môžete byť len košikárka

Útechu nachádzala v knihách a v písaní. „Milovala som slohy. Už na základnej škole bola streda môj najobľúbenejší deň a nie len preto, že sme mali na obed makové rezance, ktorá mám veľmi rada, ale hlavne preto, že sme mali sloh,“ hovorila v relácii AKANA Miška, ktorú učiteľka na základnej škole podporovala, že by raz mohla napísať knihu a Michaela tomu uverila. Keď si predstavovala, že by raz mohla byť spisovateľkou, jej vnútro horelo radosťou. Cesta k tomu však nebola jednoduchá, pretože bola nielen nevidiaca, ale aj Rómka a s predsudkami sa stretávala aj vtedy, keď túžila ísť na gymnázium. Nikde ju nechceli.

„Zástupkyňa riaditeľa jedného gymnázia mi povedala, že mám len na to, aby som išla za košikárku,“ priznala re Romano fórum Michaela.

