Asi zjedla ostatné súťažiace, smejú sa jej ľudia. Víťazka súťaže krásy má pre všetkých silný odkaz

„Toto je v Alabame atraktívne? To je skôr Miss Fast Food, nie?“ píšu na sociálne siete pobúrení ľudia, ktorých zarazilo, že súťaž National American Miss vyhrala 23-ročná Sara Milliken, ktorá váži 150 kilogramov. Víťazstvo mladej ženy v súťaži krásy rozdelilo ľudí na dva tábory – jedni hovoria, že víťazka normalizuje morbídnu obezitu, s ktorou sú spojené zdravotné riziká, ostatní ale argumentujú, že ani modelky s dokonalými mierami nedávajú ten najlepší príklad.

Komentáre kritikov

„Osem rokov som pracovala na sne, ktorý sa mi teraz splnil,“ podelila sa Sara o svoje pocity po víťazstve v súťaži krásy. Z momentu, keď ohlásili jej meno, si vraj veľa nepamätala, ale tvrdí, že to bolo silné. „Spomínam si, ako na mňa svietili svetlá reflektorov - je to niečo, čo som nikdy za tých osem rokov nezažila, len si to predstavovala. Pamätám si, že som v jednej chvíli zakričala: Je to skutočné!,“ napísala na Instagrame. „Bol to najkrajší moment, ktorý budem prežívať znova a znova. Bolo to lepšie, ako som si celé tie roky predstavovala,“ uviedla Sara.

Jej nadšenie z víťazstva uťali stovky negatívnych komentárov. „Ako je možné, že sa pódium nezrútilo? Asi zjedla ostatné súťažiace. Obsadila všetky tri priečky.“ To sú len niektoré z komentárov, ktoré pribúdajú na víťazkinom profile. Podľa kritikov je problematické hlavne to, že usporiadatelia súťaže a porota, ktorá rozhodla o výsledkoch, normalizujú nebezpečný zdravotný stav zvyšujúci riziko srdcovo-cievnych chorôb, rakoviny a ďalších ochorení.

Rôzna hmotnosť, okuliare aj strojček na zuboch

Dvadsaťtriročnej víťazky sa ale mnohí zastali a upozorňujú, že nešlo o tradičnú súťaž Miss, kde by hodnotili iba postavu.

