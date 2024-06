Je spokojná aj bez muža po svojom boku. Takto dnes vyzerá pojašená Evík zo Slunce, seno, jahody

Jej mama bola opernou speváčkou, babička pôsobila v Národnom divadle a otec v Hudobnom divadle Karlín. Aj preto bolo herectvo pre Jaroslavu Kretschmerovú odmalička jasnou voľbou. Jej kariéra však nezačala až účinkovaním v trilógii Slunce, seno..., ako to bolo v prípade niektorých iných legendárnych postáv z komédie Zdeňka Trošku.

Presne také, ako vo filme

Napriek tomu má známa herečka dodnes tendenciu sa otočiť, keď niekde počuje znieť meno Evík. Postava strelenej sekretárky z Hoštíc jej totiž sadla ako uliata a ona sama si ju nakoniec veľmi užívala.

„Spočiatku, niekedy pred dvadsiatimi rokmi, mi to trochu prekážalo. No čím som staršia, tým mi to celkom lichotí,“ prezradila Korzáru herečka, ktorej natáčanie pripadalo skôr ako letné prázdniny a nie ako práca. „Tie babičky a tetušky z Hoštíc boli úžasné. Presne také, aké sú vo filme,“ dodala s úsmevom.

Zmenila sa vôbec?

Pri pohľade na večne usmiatu herečku by sme len ťažko hádali, že od natáčania posledného dielu obľúbenej komédie ubehlo už cez 30 rokov. Filmová Evík si však svoje súkromie naozaj ostro stráži a na verejnosti sa často neukazuje. Príbehmi z Hoštíc však jej herecká kariéra neskončila, kučeravá Jarka dodnes účinkuje v Divadle Ypsilon a takto sa v priebehu rokov zmenila.

Článok pokračuje na ďalšej strane: