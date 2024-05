Psychologička Jana Zemandl: Toto je šesť najčastejších dôvodov, prečo deti klamú. Netrestajte ich za to

Väčšina rodičov si myslí, že deti klamú, aby dostali niečo, čo chcú, no podľa odborníkov deti a dospelí používajú lži z veľmi podobných dôvodov. „Vždy sa dá nájsť dôvod, prečo dieťa klamalo. Je za ním potreba, ktorá sa dá pochopiť,“ uviedla na sociálnych sieťach psychologička Jana Zemandl, podľa ktorej je za každým správaním nejaký dôvod. Klamstvo odborníčka odporúča netrestať, ale pri riešení osloviť v dieťati potrebu, ktorú si nešťastnou cestou klamstva chcelo naplniť.

Ako doplnili odborníci z portálu Parents, deti obvykle začínajú klamať v predškolskom veku, medzi druhým a štvrtým rokom života. Rodičia by nemali mať obavy, v skutočnosti je klamstvo často jedným z prvých príznakov, že si malé dieťa vyvinulo takzvanú „teóriu mysle“, teda schopnosť porozumieť vlastným mentálnym stavom a stavom iných a štartuje aj svoj morálny vývoj.

Rodičia by mali dieťaťu postupne vysvetľovať dôležitosť pravdy, úprimnosti a hovoriť aj o dôsledkoch klamania, čo môže dieťa nakoniec usmerniť a ukotviť v ňom správne rozlišovanie lži a pravdy. Psychologička Jana Zemandl uviedla šesť najčastejších dôvodov, prečo deti môžu klamať a akou vetou by rodičia na to mali reagovať.

6. Túžba po spojení s rodičmi

Príklad: „Ak deti spravili niečo, čo nie je v poriadku, tak veľmi túžia, aby sa to nestalo a aby sa nedostali mimo našej priazne, že sami uveria inej verzii.“

Ako reagovať: „Ty si chcel, aby si to nespravil...“

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

5. Snaha vyhnúť sa trestu, pocitom viny, sklamaniu rodičov

Príklad: „Zje sladkosti a povie mame, že to nebol on, aby sa vyhol pocitom, viny, alebo trestu.“

Ako reagovať: „Ty si sa bál, že...“

