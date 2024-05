Na účte vám môže pristáť až 1993 eur. Na dôležitú dávku má nárok aj ďalšia časť Slovákov

Od začiatku tohto roka je v platnosti zmena zákona, ktorá potešila mnohé Slovenky, hoci časť z nich si ju možno ani nevšimla. Ako upozornil bývalý minister práce Jozef Mihál, týka sa to absolventiek stredných a vysokých škôl a možnosti pri materskej dávke.

Dôležitá novinka

„Dôležitou novinkou pre absolventky stredných a vysokých škôl je od roka skutočnosť, že pri posudzovaní nároku na materské sa do doby 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom započíta aj doba ukončeného štúdia na strednej alebo vysokej škole,“ napísal Jozef Mihál na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DanoveAOdvodoveTipyJozefaMihala/posts/pfbid0yG7kEjFZ6qNW4deFMDMojj6u1V7MDFnmXtu8tCcgGe7eXoikd1MjdDnL78RoPxGKl

Odborník uviedol aj niekoľko prípadov, ako to funguje. „Pani Simona skončila vysokú školu, 2. stupeň, štátnou záverečnou skúškou dňa 14. júna 2024. Po skončení štúdia sa nezamestnala a nebola nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Je tehotná, na materskú by chcela nastúpiť od 15. januára 2025 (v termíne 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu),“ opisuje expert na odvody. Aj keď sa Simone započíta doba ukončeného štúdia na VŠ v období posledných 2 rokov pred pôrodom, na materské nemá nárok, pretože nie je nemocensky poistená. Vo veľmi podobnej situácii je aj Stanislava, no je tam jeden rozdiel.

Rôzne situácie

„Pani Stanislava sa od 10. januára 2025 prihlási v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie,“ vysvetľuje Jozef Mihál a pokračuje, že ako nemocensky poistená osoba tak má nárok na materské od 15. januára 2025. „K 4 dňom získaného dobrovoľného nemocenského poistenia sa jej pripočíta doba štúdia na VŠ v období 2 rokov pred pôrodom. Pretože dobrovoľné nemocenské poistenie do nástupu na materské trvalo menej ako 26 týždňov, materské sa určí zo sumy minimálneho VZ 715 eur.“

