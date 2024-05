Pri žĺtkových rezoch od Petry Tóthovej sú kľúčové dve suroviny. Takto cukrárka vylepšila tradičný recept

Ak nôž pred krájaním ponoríte do vody, vyhnete sa prasknutej poleve.

Mnohým evokujú detstvo a spomienky na starých rodičov a inak to nie je ani v prípade cukrárky Petry Tóthovej. Žĺtkové rezy sa jej vždy spájajú so starenkou zo Záhoria. „U nej som ich jedla prvý krát a ihneď som si zamilovala žĺtkovú polevu. A zásadne som si vyberala tie s vysokou vrstvou žĺtok,“ smiala sa na sociálnej sieti.

Bez popraskanej polevy

Keďže ide o jednoduchý koláč s minimálnym množstvom surovín, o to viac podľa skúsenej cukrárky záleží na ich kvalite. Pozor by ste si mali dať najmä na poriadne orechy a vajíčka. Ich kvalita sa totiž určite odrazí na výslednej chuti.

Pri krájaní rezov sa dá vyhnúť aj problému s popraskanou polevou. Stačí, že koláč necháte vychladnúť v izbovej teplote a zúbkovým, horúcim a čistým nožom na chlieb jemne „napílite“ stuhnutý povrch.

„Keď máte polevu narezanú, stačí dokrojiť korpus. Medzi každým rezom som si ponorila nôž do horúcej vody a utrela. Nech je teplý a suchý. Je to trošku práce navyše, ale rezy stoja za to,“ radí Petra, ktorá si tradičný recept trochu upravila podľa svojej chuti. Pripravte si ho tak, ako to robí známa cukrárka.

Žĺtkové rezy podľa Petry Tóthovej:

