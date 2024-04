Lucie Vondráčková prišla o bábätko v šiestom mesiaci: Tehotenstvo beriem ako zázrak. Osud už nepokúšam

„To, že máte pozitívny tehotenský test, ešte neznamená, že všetko dopadne, ako má. Preto ani ja som nehlásila svoje tehotenstvá do sveta," priznala pred rokmi speváčka a herečka Lucka Vondráčková a fanúšikom poodhalila bolestivú spomienku na stratu vytúženého dieťatka v šiestom mesiaci tehotenstva. Hoci si svoje súkromie prísne stráži, dnes cíti, že je jej rodinka kompletná a osud viac pokúšať nehodlá. Tehotenstvo totiž vníma ako ten najväčší zázrak.

Vymodlené dievčatko

„Keď sa narodil Matyáš, veľmi sme si priali druhé dieťa. Adam sa však narodil až z tretieho tehotenstva,“ šokovala speváčka informáciou, o ktorej vedeli len jej najbližší. „ Asi len málokto dokáže pochopiť, aké ťažké je pre matku sa lúčiť s vymodleným dieťaťom. Navyše sa o tú bolesť nemali manželia s kým podeliť, celú dobu tehotenstva totiž tajili," povedal českému Blesku Lu ckin kamarát z Montrealu Steve Elliot a dodal, že pre dievčatko mala spolu s bývalým manželom Tomášom Plekancom už aj vybraté meno.

Psychicky náročné obdobie akoby zachránilo tretie tehotenstvo, ktoré však pre bolestivé spomienky ešte aj mesiac pred pôrodom skrývala. Obavy údajne neustali ani po narodení syna. „ Od Adama som vôbec nedokázala odísť, bola som s ním 24 hodín denne. V noci som kontrolovala, či dýcha, “ povedala v tom čase Lucie.

Zázraky sa nesmú vyžadovať len tak

Chlapci však rastú a tajomstvo nie je ani to, že speváčka žije s mladším partnerom. Ako prezradila v najnovšom rozhovore pre portál Maminka, možnosť, že by do jej života mohlo aj po štyridsiatke prísť ďalšie dieťa si však už príliš nepripúšťa. „Nie je to sranda, energia je jednoducho iná ako v tridsiatich," načrtla.

„Viete, ja beriem tehotenstvo ako obrovský zázrak. A zázraky sa nesmú vyžadovať len tak, bez ladu a skladu. Som neskutočne vďačná, že mám dvoch zdravých a múdrych chlapcov. Ale pretože som si prešla aj tou druhou stranou mince, ktorá mi priniesla neskutočnú bolesť, osud už pokúšať nemienim. Takto sme komplet a šťastní, že sa máme," uzavrela s pokorou Lucie Vondráčková, ktorá si po 10 rokoch, ktoré trávila doma s deťmi, opäť naplno užíva pracovné povinnosti ako dabing, divadlo či dokonca nakrúcanie seriálu Ulica.