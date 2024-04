V jeden moment sa úplne namotal. Daniela Peštová po 20 rokoch s Paľom Haberom pozná recept na šťastie

„Asi najviac si na ňom cením to, že je správny chlap, ktorý sa dokáže postarať o mňa aj o rodinu a zároveň je vnútri citlivý. A nič podstatne zlého som na Paľovi zatiaľ nenašla,“ hovorila Daniela Peštová v roku 2000 krátko po tom, čo sa dala dohromady s Paľom Haberom. Spevák sa do modelky zahľadel v jeden osudný večer a hoci to pre ňu nebola láska na prvý pohľad, dnes sú spolu vyše 20 rokov. Daniela teraz prezradila ich recept na šťastie.

Rozvod ním zamával

V čase svojej najväčšej slávy Paľo Habera prežíval najšťastnejšie chvíle aj v súkromí. Oženil sa s úspešnou manažérkou Nadeždou a stal sa otcom dcéry Zuzany. „Som dosť konzervatívny a rodinne založený človek,“ opakoval spevák. A kým on na Slovensku písal svoj príbeh, v susednom Česku si písala ten svoj modelka Daniela Peštová, ktorá vtedy ani len netušila, že raz skončí so známym spevákom.

Modelka sa totiž v roku 1994 vydala za talianskeho podnikateľa Tommasa Butima, s ktorým mala syna Yannicka. Daniela pre Blesk priznala, že jej manžel míňal jej peniaze, organizoval veľkolepé oslavy platené z jej účtu a zlyhával v podnikaní, kde rovnako míňal to, čo ona zarobila. Príčinou rozpadu manželstva ale neboli len peniaze, podnikateľ údajne udržoval niekoľko románikov s inými ženami. Neveru Daniela odpustiť nechcela, preto podala žiadosť o rozvod.

O dva roky neskôr sa na Slovensku rozviedol aj Paľo Habera a neskôr priznal, že po rozvode bol na tom veľmi zle. „Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ povedal pre Nový Čas spevák, ktorého manželstvo skončilo po 15 rokoch. Dôvodom mala byť dlhotrvajúca tichá domácnosť a ani jeden z manželov už tak viac nechcel žiť.

Osudný večer

Habera s Peštovou sa stretli na prelome milénia, keď spolu moderovali súťaž krásy Ria Modelka. Pre Paľa Haberu to bola láska na prvý pohľad, Daniela to cítila inak.

