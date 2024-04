Nosil roztrhaný klobúk, zamiloval sa v kaviarni. Jakub Jablonský sa nehanbí za to, akým bol kedysi

Keď skončil herectvo, myslel si, že má pred sebou veľkú budúcnosť, no prišla pandémia a všetko sa zrušilo. Rok a pol robil floristu, tlmočníka aj čašníka naraz, aby sa uživil. „Všetky sny vtedy stroskotali,“ priznal Jakub Jablonský, na ktorého sa však nakoniec usmialo šťastie. Dnes ho pozná celé Slovensko nielen vďaka jeho hereckému, ale aj tanečnému talentu. Hercom pritom byť nechcel, vyrastal v rodine bachárov a jeho život ovplyvnila až jedna známa slovenská herečka.

Syn prísnych bachárov

Narodil sa v Banskej Bystrici do rodiny väzenských dozorcov, pri ktorých musel odmalička dodržiavať poriadok a disciplínu. „Moji rodičia sú obaja policajti z väznice, bachári, pracujú s delikventmi, s ľuďmi, ktorí sú odsúdení za naozaj zlé veci, majú skúsenosť s tým najhorším z najhoršieho,“ povedal pre SME Jakub, ktorý vyrastal v služobnom byte pred väznicou.

U nich doma vládol systém a pravidlá - tie ocenil až v dospelosti. „Bolo to zaujímavé, mali sme aj večierku, no my so sestrou sme boli také rebelské deti, vzdorovali sme, ale poddali sme sa. Mama bola jedného času dokonca najlepšia ženská strelkyňa na Slovensku spomedzi strážničiek,“ prezradil v šou Petra Marcina.

Herečka, ktorá mu zmenila život

Jakub Jablonský nechcel nasledovať cestu svojich rodičov, odmalička rád tancoval, bol v detskom súbore a nakoniec na dlhé roky zakotvil vo folklórnom súbore Urpín. „Dostal som aj angažmán v SĽUK-u, ale v tom istom mesiaci mi prišiel aj list z VŠMU, že ma prijali na herectvo,“ prezradil Jakub. Hercom sa pritom nikdy netúžil stať. Zariadila to náhoda a známa herečka, na ktorú natrafil.

