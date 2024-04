Nikdy nezabudol na Mengeleho čižmy, obleky šil pre prezidentov. Najväčší krajčír Ameriky bol zo Slovenska

Narodil sa do židovskej rodiny ako Maxmilian Grunfeld. V Spojených štátoch sa z neho stal Martin Greenfield, najlepší krajčír v krajine.

A4406. To je číslo, ktoré Martinovi Greenfieldovi vytetovali v Osvienčime, kde strávil viac ako rok svojho života. Keď sa mu podarilo prežiť hrôzy holokaustu, odcestoval do Ameriky, kde sa z neho neplánovane stal najslávnejší krajčír pánskych oblekov. Aj keď bol veľkou celebritou, o svojom živote nikdy nehovoril, preto, keď pred rokmi vydal autobiografiu Šaty robia človeka, mnohí zostali v údive. Slovenskí čitatelia ostali prekvapení o to viac, keď zistili, že slávny krajčír, ktorý obliekal amerických prezidentov, pochádza práve z našej krajiny. Rodák z Pavlova zomrel vo veku 95 rokov a jeho životný príbeh bol ako z filmu.

Chlapec z Podkarpatskej Rusi

Martin sa narodil v roku 1928 v židovskej rodine, ktorá žila v malej dedinke Pavlovo, ktorá v tom čase predstavovala najvýchodnejší bod vtedajšieho Československa. Dnes je táto dedina súčasťou obce Svätá Mária, ktorá sa nachádza na území Ukrajiny.

„Šťastnejšie mestečko ste hádam ešte nevideli,“ spomínal vo svojej autobiografii dnes už 93-ročný Martin. Veselé detstvo však narušila druhá svetová vojna. Celú jeho rodinu na jar 1944 deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime.

Po vystúpení z vagóna 15-ročný Martin stál zoči-voči anjelovi smrti, doktorovi Mengelemu. Keď prišla na rad jeho rodina, matke Mengele povedal, nech ide doľava, to isté povedal i sestre a starým rodičom. Martin, staršia sestra a otec mali ísť zase doprava. Vtedy ani len netušil, že doľava znamená okamžitú smrť v plynovej komore.

Mengeleho čižmy, tmavé ako noc

