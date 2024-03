Zaujala ho skromnosťou a inteligenciou. Tomáš Maštalír našiel šťastie pri žene, ktorá sa ním nechváli

Radšej hrá, ako poskytuje rozhovory. Nemá sociálne siete a tvrdí o sebe, že nie je veľavravný človek. Tomáš Maštalír je nielen jedným z najúspešnejších slovenských hercov, ale aj hrdým manželom Kristíny a otcom vysnívanej dvoch vysnívaných detí. Svoje súkromie si stráži. Aj keď Tomášovi vstúpilo do života viacero osudových žien, dcéra ho podľa jeho slov zmenila tým najzásadnejším spôsobom.

Absolútna rodičovská láska

Tomáš Maštalír sa narodil do rodiny mechanika a učiteľky. Od malička boli jeho rodičia najprajnejšími fanúšikmi, ktorí mu dopriali bezstarostné detstvo. „Nebol som veľmi poslušné dieťa. Ťahalo ma to všelijakými smermi, len nie k poslušnosti,“ smial sa v rozhovore pre Plusku Tomáš Maštalír. Jeho rodičia ho nikdy nenútili k niečomu, čo bolo proti jeho vôli. „V živote som mal to obrovské šťastie, že som vyrastal v prostredí absolútnej rodičovskej lásky. Otec s mamou ma podporovali vo všetkom, čo som chcel. V tom ma osud obdaroval,“ priznal pre iDNES.cz

Jeho detským snom bolo stať sa automobilovým alebo motocyklovým pretekárom, ale rýchlo ho nahradil sen o herectve. „Odjakživa, čo si pamätám, som chcel byť hercom,“ uviedol pre MY Horná Nitra. V momente, keď si začal uvedomovať, že existuje herectvo ako povolanie, zistil, že to je to, čo naozaj chce. Inú alternatívu už ani nehľadal.

Počas štúdia na gymnáziu sa spoznal s Jakubom Nvotom, Kamilom Žiškom, Vladom Jančekom a Kamilom Mikulčíkom, ktorí v tom čase robili v Trnave študentské divadlo a on sa k ním veľmi rád pridal. Vzťah k herectvu bol taký intenzívny, že zo strednej školy si dal prihlášku iba na Vysokú školu múzických umení. „Keby ma neboli zobrali, bol som rozhodnutý, že počkám rok a pôjdem na prijímačky znovu,“ spomínal pre SME s odhodlaním.

Nikto jej vtedy nezávidel

Na VŠMU nakoniec našiel nielen svoje životné povolanie, ale aj svoju prvú vážnu známosť – o osem rokov staršiu herečku Dianu Mórovú. Začali spolu chodiť, keď Tomáša ešte takmer nikto nepoznal.

