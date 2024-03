Ich vzťah je vynikajúci. Katka Saganová po rozchode s manželom Petrom zažíva veľkú životnú zmenu

Keď si 11. novembra 2015 vtedy dvadsaťpäťročný cyklista Peter Sagan bral v Dolnom Kubíne za manželku svoju dlhoročnú priateľku Katarínu Smolkovú, fanúšikovia boli nadšení. Prvé správy o chystanej svadbe sa objavili už počas vtedajšej Tour de France, no ani jeden z dvojice ich nepotvrdil.

„Svadba bude a veľmi sa na ňu tešíme! Už teraz sa všetci pripravujeme, ale zatiaľ nie je jasné, či práve ja ako švagriná budem česať nevestu,“ citoval vtedy denník Nový Čas Saganovu sestru Danielu, ktorá vlastnila kadernícky salón v Žiline.

Foto: TASR - Erika Ďurčová

Niet divu, že keď o pár rokov neskôr oznámila dvojica, že ide od seba, Petrovi priaznivci boli zdrvení. No manželstvo Saganovcov bolo v troskách a oficiálny rozchod páru bol na spadnutie. Odvtedy si obaja bývalí partneri súkromie prísne strážia a k osobným veciam sa nevyjadrujú. Webu Šport24 sa však podarilo zistiť, ako dnes žije bývalá Saganova manželka Katka a čo robí.

Vychádzajú spolu dobre

Expartneri aj napriek tomu, že im vzťah nevyšiel, majú údajne veľmi dobrý vzťah a to najmä kvôli spoločnému synovi Marlonovi. Ten ich bude totiž už navždy spájať. „Povedal by som, že náš vzťah je vynikajúci. Je to aj kvôli nášmu synovi, pretože obaja chceme, aby vyrastal v podmienkach, v ktorých mu nič k šťastiu nechýba,“ uviedol slovenský cyklista ešte pred pár rokmi pre zahraničné médiá ohľadom vzťahu s Katarínou.

Syn bol údajne tiež jedným z dôvodov, prečo sa Peter Sagan rozhodol ukončiť svoju cyklistickú kariéru. Chcel byť vraj viac so synom a tráviť s ním spoločné chvíle.

Žije naďalej v Monaku

Hoci dodnes nie je úplne jasné, či sa bývalí manželia aj rozviedli alebo len nežijú v spoločnej domácnosti, Katka Saganová aj po rozchode s Petrom zostala žiť na juhu Francúzska na slnkom zaliatej francúzskej riviére.

Syn Marlon tam navštevuje školu a plavovláska nezaháľa, skôr naopak - našla si zaujímavú prácu. Podľa informácií webu Šport24 by totiž mala pracovať ako manažérka v jednej z reštaurácií. Tá hosťom neponúka len špičkové stravovanie a servis na najvyššej úrovni, ale slúži aj ako centrum pre relax a oddych.

„Wellness zóna v Conscientiae sa nachádza na hornom poschodí s vyhradenými súkromnými priestormi, ktoré si môžu prenajať tréneri či profesionáli a o ktoré je podľa Kataríny Saganovej, ktorá priestor spravuje, od otvorenia v októbri rastúci záujem,“ píše portál news.mc.