Bol cholerik, ktorý po ľuďoch hádzal topánky. Jána Ďurovčíka zmenila žena, pri ktorej je rád pod papučou

„Boli časy, keď som porobil veľké scény, kade-tade, za ktoré sa dodnes hanbím,“ hovoril Ján Ďurovčík, ktorý otvorene priznáva, že kedysi počas skúšok do hercov hádzal topánky a nevedel sa ovládať. Porotcovský kat z Let's Dance ešte aj dnes hnevá mnohých televíznych divákov, keď súťažiacich nešetrí kritikou. Ak by ste si ale mysleli, že Ján Ďurovčík je rovnaký aj v súkromí, boli by ste na veľkom omyle. Keď sa vypnú kamery, je zraniteľným mužom, ktorého zmenila manželka Barbora. Pri nej je rád aj pod papučou.

Sparťanská výchova

Smial sa, že svojich rodičov by naklonoval, a to aj napriek tomu, že boli naňho v detstve veľmi prísni. „Otec ma vychovával tvrdou sparťanskou výchovou s veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ľudia na vlastnú zodpovednosť radi zabúdajú a hľadajú vinu vo všetkých, len nie v sebe. Ja som v tom nikdy nemal úľavy,“ hovoril v minulosti pre Život Ján Ďurovčík, ktorého otec učil, aby bol pokorný, spravodlivý, aby veril vo svoje schopnosti a aby vždy dodržal slovo.

Janova mama bola zase policajtkou, ktorá hrávala ochotnícke divadlo a písala básne. Kým mama mu vštepovala zmysel pre umenie a krásno, otec sa zase sústredil na zodpovednosť a spravodlivosť. Talentovaný choreograf priznal, že rovnako by chcel vychovávať aj on svoje dieťa, no nevie, či je tento typ výchovy vhodný do dnešného sveta.

Foto: TASR

Po hercoch hádzal topánky

„Ono to navonok stále vyzerá, že ja rozhadzujem rukami a kričím, som strašne sebaistý a podobne. Ale viete, to je len daň za prácu, ktorú robím. Keď riadite 180 ľudí na pľaci, tak to tak vyzerá. Pre mňa je najdôležitejšia vlastnosť pokora,“ prezradil v Rádiu Slovensko choreograf, ktorý má pokoru k ľudskému talentu, váži si každého prácu a nemyslí si, že má patent na pravdu.

„Mám ale pocit, že žijeme v dobe, v ktorej keď budem takto vychovávať svojho syna, tak on síce sám pred sebou a pred zrkadlom obstojí, ale sme svedkom toho, že tí ľudia v skutočnosti prehrávajú. Dnes tá sila neúcty a nepokory je silnejšia a nie som si istý, či vždy funguje karma,“ vysvetľoval Ján Ďurovčík, ktorý však priznal, že aj on sám bol dlhé roky známy tým, ako po hercoch hádzal topánky a nadával im.

Foto: TASR

