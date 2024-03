Na škole mu vždy pripomenuli, že je len cigáň. Rómskeho inžiniera Tomáša teraz sledujú tisíce ľudí

„Nechoď na vysokú školu, Rómov aj tak zamestnajú len za pásom.“ Takýmito slovami začína jedno z videí, ktoré na TikToku zverejnil strojný inžinier Tomáš Csicsó, ktorého sleduje vyše 160-tisíc ľudí. Na sociálnych sieťach svojím príbehom dokazuje, že Rómovia nemusia skončiť len vo fabrikách za pásom, ale môžu mať veľké sny a ambície tak, ako ich mal aj on. Úspech dosiahol aj napriek tomu, že vyrastal v chudobe a počas svojej cesty narazil aj na tých, ktorí mu nepriali.

Bez kúpeľne a izby

Tomáš pochádza z Modrian, malej dedinky 20 kilometrov od Komárna a od narodenia vedel, čo je to bieda. „Keď som vyrastal, nemali sme poriadnu kúpeľňu, no mali sme elektrinu aj vodu. Síce iba studenú, ale aspoň nejakú. V porovnaní s majoritou sme na tom boli výrazne horšie, no oproti marginalizovaným komunitám na východe Slovenska zase podstatne lepšie,“ vysvetľoval v rozhovore pre Romano fórum Tomáš.

Najdôležitejšie podľa neho bolo, že v zime mali doma teplo, mali čo jesť a aj keď si zohriatu vodu museli ručne prenášať do vane, nikto sa nikdy nesťažoval. Ako malému chlapcovi mu nenapadlo, že iní ľudia žijú inak. Až v puberte si ako 13-ročný začal všímať rozdiely, ako žije jeho rodina a ako žijú jeho nerómski kamaráti.

Pripomínali mu, že je len cigáň

„Hanbil som sa pozvať ich k nám domov, lebo som nemal poriadnu detskú izbu. Niektorí mali bohatých rodičov a keď som k ním chodil na návštevy, trochu som im ten luxus závidel,“ spomínal Tomáš, ktorý si ako tínedžer hovoril, že keď bude dospelý, bude bohatý a tiež si postaví taký obrovský dom.

Na základnej škole mal od učiteľov plnú podporu, no na strednej škole bol jediným Rómom a jeho ambíciám verilo len veľmi málo ľudí. „Na priemyslovku chodili rôzni ľudia a niektorí mali potrebu spomenúť, že som „cigáň taký“ a „cigáň hentaký“,“ spomínal.

