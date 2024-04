Aneta Parišková po boji s rakovinou: Synovia sa o mňa boja. Keď sa hnevám, sú ku mne láskaví a milí

Keď jej diagnostikovali rakovinu, zrútila sa. Dlhoročná moderátorka Aneta Parišková sa zdrvujúcu správu dozvedela v čase, keď bola asi najšťastnejšia v živote. Po dvoch nevydarených manželstvách sa totiž konečne tešila z troch synov a manžela Miroslava. A správa o tom, že má v hrudníku zhubný nádor, bola pre ňu šokom.

Moderátorka hlavnej spravodajskej relácie to v živote ľahké nemala a za jej úsmevom sa často skrývalo trápenie. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY úprimne a otvorene prehovorila o tom, ako sa aktuálne má, čo jej v živote prináša radosť, ale prezradila aj to, kde a ako sa zoznámili s manželom a kto koho pozval na prvé rande. Rozprávala sa s ňou Jana Rujáková.

Foto: TV JOJ

V rozhovore sa dozviete: čo moderátorku po boji s rakovinou čaká v najbližšom období,

čo prežíva vo svojom vnútri, keď ako pacientka v remisii ide na pravidelnú kontrolu k onkológovi,

čo po prekonaní rakoviny vôbec nemôže robiť,

aké bolo prvé stretnutie s manželom Miroslavom,

či aj naďalej navštevuje Spojené štáty americké a ako zvláda pendlovanie medzi USA a Slovenskom.

Ako sa aktuálne máte, ako sa cítite?

Ďakujem za opýtanie, mám sa dobre (úsmev).

Foto: TV JOJ

Vy ako onkologická pacientka zrejme musíte pravidelne absolvovať prehliadku u lekára. Čo prežívate, keď tam idete? Aké máte pocity?

Som onkologická pacientka v remisii, takže na pravidelné kontroly musím chodiť. Rakovina sa totiž môže vrátiť. Musím sa priznať, že na kontroly vždy idem s malou dušičkou, no stále verím, že hádam bude všetko v poriadku. Na kontrole som bola aj pred tromi týždňami a zatiaľ je to okej. Snáď to nezakríknem.

Foto: Instagram @ aneta_pariskova_official

Máte nejaké obmedzenia, čo sa týka vašej choroby, je niečo, čo napríklad vôbec nemôžete robiť?

Áno, mám obmedzenia, napríklad by som nemala chodiť na masáž, nemala by som chodiť do sauny. Nesmiem sa veľmi fyzicky namáhať. Rýchlo sa unavím. Musím byť opatrnejšia ako kedysi, počúvať svoje telo a snažiť sa priveľmi nestresovať.

A čo teda vo voľnom čase robievate? Športovať môžete? Lebo je o vás známe, že pred chorobou ste sa aktívnemu pohybu zvykli venovať...

