Nepriali im, no svojej lásky sa nevzdali. Helena Vondráčková oslávila s milovaným Martinom krásne výročie

Hoci ich vzťahu spočiatku nik nefandil, oni všetkým ukázali, že láska nakoniec zvíťazí. Helena Vondráčková a Martin Michal oslávili nedávno už 21 rokov spoločného života a pri tejto príležitosti venovala spevácka diva svojmu milovanému krásne vyznanie.

Bodyguard a ochranca

Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil. Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa pre portál Život v Česku.

Svoje áno si povedali 22. februára 2003 na Hrade Karlštejn a dnes sa môžu pochváliť jedným z najstabilnejších manželstiev v českom a slovenskom šoubiznise. Podľa speváčkiných slov sú aj po vyše dvadsiatich rokoch spoločného života stále rovnako zamilovaní.

Krásnych 21 rokov

Nedávno obaja oslávili už 21. výročie svojho vzťahu. Nechýbala oslava s hviezdnymi hosťami aj krásne vyznanie od Heleny na sociálnej sieti. „Oslava našich 21 rokov spoločného života s Martinom bola úžasná, všetci sme si to užili. Všetkým prajem, aby boli takí šťastní ako my dvaja a verím, že nám to ešte dlho vydrží,“ napísala.

Od manžela dostala spevácka diva nádhernú kyticu ruží a od priateľov krásne darčeky. Na oslave ich výročia nechýbali ani hviezdni hostia, okrem iného aj prvá dáma českého filmu Jiřina Bohdalová.