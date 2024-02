Vlado Voštinár o nemanželskej dcére: Vyrastala v usporiadanej rodine, s Romankou máme fantastický vzťah

Klaudiu som si zobral dvakrát, len som sa medzitým zabudol rozviesť, žartuje muž, ktorého Slováci dobre poznajú z televíznych obrazoviek. Vlado Voštinár, ktorý v nedeľu 11. januára oslavuje 60. narodeniny, v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradil, ako sa zoznámil s manželkou, ako si našiel cestu k nemanželskej dcére Romane, ale aj to, aký bol najsilnejší moment relácie Inkognito, ktorého hosťa by v ňom najradšej privítal a či sa ako moderátor Dobrého bývania vyzná v nehnuteľnostiach. Zhovárala sa s ním Jana Rujáková.

Foto: TV JOJ

Vie sa o vás, že ste vyštudovaný poľnohospodár a kedysi ste dokonca ako zootechnik dojili v JRD kravy. Ako sa dá z tejto profesie dostať až na moderátorskú stoličku?

Poľnohospodárstvo som študoval na rôznych školách a v rôznych krajinách. A že som dojil kravy, to hovorievam s nadsázkou. Síce viem podojiť kravu a aj iné veci, ale reálne mi v práci hovorievali „pán vedúci”. A takto to bolo až do chvíle, kedy ma v ochotníckom divadle neoslovili, aby som prišiel na konkurz do vznikajúceho rádia. A výsledok viete.

Čo myslíte, aký by bol váš život dnes, keby ste ho zasvätili poľnohospodárstvu?

Pravdepodobne by som bol podnikateľ v agrosektore a potravinárstve. A robil by som všetko pre to, aby som bol úspešný.

Foto: TASR - Mária Ďurčeková

Ako vznikla vaša prezývka „Trnavský párek“? Obľúbili ste si ju?

S podnikaním som začínal už pred tridsiatimi rokmi v Trnave. Začínal som od nuly a mojou prvou prevádzkou bol stánok na výrobu a predaj hotdogov. Od toho vznikla prezývka Párek.

Počas pôsobenia v relácii Inkognito ste sa stretli s množstvom profesií. Prekvapila vás nejaká alebo šokovala?

