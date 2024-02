V slovenskom podchode sa ukrýva ružový šatník. Učí ľudí podeliť sa s vecami, ktoré nepotrebujú

Je ružová a patrí všetkým. Aj takto by sa dala opísať skriňa, ktorá už viac ako rok zdobí nevábne vyzerajúci podchod v Poprade. Hoci sa môže zdať, že len zaberá miesto, medzi ľudí v skutočnosti prišla s láskavou myšlienkou. Zámerom tzv. všehošatníka totiž nie je len pomôcť ľuďom bez domova, ale ľudí aj čo to naučiť. Pre veľký úspech do podchodu pribudol ďalší pomocník.

„Rozhodli sme sa nadviazať na niečo, čo v tomto podchode už v minulosti bolo. Niekoľko rokov tu totiž fungoval freeshop, ktorý spravovala komunita dobrovoľníkov,“ vysvetlila pre SME Jana Mlynarčíková, ktorá spolu so svojimi známymi stojí za OZ Kultúra, ktorá neexistuje.

Pomáha, aj učí

Do podchodu preto umiestnili nepotrebnú skriňu, ktorú namaľovali a nezabudli ani na pripísanie jednoduchých pravidiel. „Ľudia do nej môžu priniesť to, čo už nepotrebujú, a naopak, zobrať si veci, ktoré potrebujú. Samozrejme, máme na mysli čisté oblečenie, v používateľnom stave. Nemusí to byť ale len oblečenie, ale aj iné veci, ktoré by však nemali byť zničené,“ dodáva aktivistka.

Zámerom zdieľaného šatníka pritom nie je len pomôcť ľuďom bez domova, ale naučiť sa podeliť s oblečením či jedlom, či podporiť myšlienku zdieľania a spolupatričnosti. Ako dodala pre portál TV Noviny, inšpiráciu čerpali v zahraničí, kde takéto miesta videli celkom bežne.

Odstrašujúce miesto tak nadobudlo dobročinný koncept, ktorý si ľudia rýchlo obľúbili a netradičnú skriňu čoskoro naplnili čistým a použiteľným oblečením pre potrebu iných. „Všehošatník funguje dobre, ľudia sem nosia veci a často sa tu veci striedajú, nikdy neostávajú veľmi dlho. Chceme, aby sa ľudia neštítili a využívali tento šatník. Nie je to len pre ľudí bez domova, hoci si uvedomujeme, že oni sú ti najpotrebnejší,“ dodáva Jana pre SME.

Keďže aj malé gestá dokážu pomáhať, pre veľký úspech do toho istého podchodu podchodu pribudla novinka.

Po všehošatníku aj ďalší pomocník

