Potrebuje špeciálny liek, aby v dospelosti netrpel. Päťročnému Šimonkovi by mali dať šancu vyrásť

Je maličký, no mohol by vyrásť. Má to len jeden háčik. Liek, ktorý dokáže oklamať Šimonkovu zriedkavú diagnózu, achondropláziu, sa jeho rodičom nedarí zabezpečiť. Poisťovňa ich žiadosti zamieta a z vlastného vrecka liek preplatiť nedokážu. S prosbou o svetlejšiu budúcnosť pre svojho syna sa tak obracajú na širokú verejnosť.

Nízky vzrast aj bolesti

„Šimonko je päťročný palček, čo je pomenovanie pre ľudí s achondropláziou, diagnózou, ktorú spôsobuje mutácia génov a má za následok hlavne nízky vzrast – má kratšie ručičky aj nožičky, kvôli disproporcii tela máva bolesti chrbta, kĺbov a hlavičky," vysvetľujú na portáli Donio rodičia chlapčeka, ktorý dnes meria len 83 centimetrov, teda oveľa menej, ako jeho zdraví rovesníci.

„Podľa predbežných meraní bude mať Šimonko v dospelosti asi 128 centimetrov a teda bude potrebovať pomoc okolia v bežných životných situáciách," pokračujú rodičia, ktorý pre svojho syna túžia spraviť maximum.

Poisťovne ich odpísali

Šimonkovi sa stal nádejou liek Voxzogo, ktorý sa aplikuje injekčne každý jeden deň až do pätnásteho roku života, mohol by dosiahnuť výšku ako jeho rovesníci. Hoci je v niektorých krajinách v Európe a dokonca aj v susednej Českej republike plne hradený poisťovňou, u nás si ho rodina musí platiť zo svojho.

„V čom je však problém, je jeho cena – cena na rok vychádza na cca 160 000 eur. Do Šimonkových pätnástych narodenín by to teda bolo viac ako jeden a pol milióna eur. Poisťovne však liečbu Šimonkovi odmietajú uhradiť," pokračujú rodičia, ktorí sú bez pomoci verejnosti bezradní.

Posledná nádej

