Neznáša, keď ich vzťah s Monikou chvália ako ideálny. Jaro Bekr vie, že je to tvrdá práca, podmienená láskou

„Partnerský život je tvrdá práca, ktorá je podmienená láskou,“ vyznáva sa v podcaste Do hĺbky tanečník Jaro Bekr, ktorý na svojom vzťahu s herečkou Monikou Hilmerovou pracuje už viac ako 15 rokov. Hoci ich ľudia často označujú za najstabilnejší pár slovenského šoubiznisu, toto označenie sa manželom príliš nepozdáva a to aj napriek tomu, že to medzi nimi aj po rokoch poriadne iskrí.

Romantické vyznania aj hádky

Svoju lásku pred svetom neskrývajú, práve naopak. Na sociálnych sieťach sa neraz predbiehajú, kto svojej polovičke venuje zamilovanejšie vyznanie. „Ďakujem za každú jednu sekundu, ktorú môžem byť s tebou. Každú jednu sekundu sa presviedčam, že si mi tá najlepšia žena a tá najlepšia mama našim deťom. Obdivujem tvoje hodnoty, dobrotu, prácu...," napísal pred časom na sociálnej sieti pri príležitosti Monikiných narodenín.

Hoci svoju manželku nadovšetko miluje, priznáva, že ani oni nie sú dokonalý pár. „Nie sme dokonalý pár, my sa vieme veľmi posekať. Ja som prchký a Monika si vie povedať svoje a vie si obhájiť svoj názor," priznáva. „Veľakrát som musel povedať, že okej, máš pravdu. To samozrejme poviem s jedno alebo dvojdňovým odstupom, ale poviem. Keď si to vyžiada,“ smeje sa s tým, že predsa len ide o frázu, ktorú muži nehovoria len tak sami od seba.

Najväčšia skúška vzťahu

„Nenávidím to, keď hovoria, že stabilný pár šoubiznisu. Poznám stabilnejšie páry, ani Monika to nemá moc rada,“ hovorí Bekr s tým, že sa mu nepozdáva ani označenie ideálny pár. „Čo je ideálny pár? Každému vyhovuje niečo iné, ideálne je to, čo vyhovuje tým dvom a nechajme ich tak,“ dodáva. Partnerský život považuje za tvrdú prácu podmienenú láskou. Rodičovstvo zas za tú najväčšiu skúšku vzťahu.

„Je predpoklad, že sa musíte ľúbiť. Keď toho človeka ľúbiš, nerozmýšľaš, či si nevyspatý, či budeš vstávať, pozrieš sa na ňu, žena je strhaná, lebo kojí, treba prebaliť, tak ju zastúpim, nie je o čom. Tam je tá láska,“ dodáva.

Ľahká nie je ani samotná výchova detí, na ktorej sa musia podľa jeho slov rodičia podieľať rovnocenne. Aj keď je to náročné, na konci je opäť tá najkrajšia odmena - láska od detí. „Tá je taká, že to sa oplatí do toho ísť,“ dodáva dvojnásobný otec.