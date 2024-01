Prospelo mi to v tom najlepšom slova zmysle, tvrdí Petra Vlhová. S Michalom to bola láska na prvý pohľad

Na začiatku minulej sezóny sa necítila byť vo svoje koži. Každými pretekmi sa chcela zlepšovať, no išlo to ťažšie, ako si myslela. „Necítila sa som sa dobre, bojovala som sama so sebou, s lyžami a vecami okolo. Tiež som len človek, ale som šťastná, že som sa cez to dokázala preniesť,“ povedala Petra Vlhová, ktorá sa svojho prvého víťazstva dočkala až v januári. Vo Flachau sledovala jazdu celá jej rodina a palce jej držal aj jeden veľmi špeciálny fanúšik. Médiá ho prezývajú jediným povoleným dopingom pre Peťu - bol to jej priateľ Michal Kyselica. Naša najlepšia lyžiarka o ňom hovorí ako o láske svojho života.

Láska na prvý pohľad

Michal Kyselica bol profesionálnym futbalistom, dnes je kondičným trénerom, ktorý odtrénoval niekoľko známych tvári. Už takmer päť rokov ale stojí po boku Petry Vlhovej, s ktorou ho spojil šport, no aj samotný osud.

„Nikdy som to nikde verejne nepovedala a nie som si istá, či chcem svoje súkromie rozoberať. Možno, keď na to príde vhodný čas a budem mať chuť, tak odhalím viac. Poviem len toľko, že to bola láska na prvý pohľad. Videli sme sa raz v živote a odvtedy sme stále spolu,“ prezradila Jánovi Tribulovi Petra, ktorá priznala, že v minulosti mala už vzťahy, no ani jeden z nich nebol taký silný.

„Musela som si nájsť taktiež nejaký iný systém. Mala som predtým pár vzťahov, ale nikdy to nebolo také ako s Miškom. Išlo o to, aby som sa aj ja v určitých veciach nastavila inak. No pravda je taká, že láska mi prospela v najlepšom slova zmysle a všetko je tak, ako má byť... a dva glóbusy sú doma,“ hovorila pre šport24.sk po pretekoch úspešného Svetového pohára. Michal pritom netušil, aký život ho čaká po boku cieľavedomej športovkyne.

Netušil, kto je

