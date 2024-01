Otec zhodil mamu na kotol, na ulici skončila len v pyžame. Simona Salátová aj tak verila v šťastné konce

„Simonka je úžasná ženská, ale toto sa počúva fakt ťažko, toto si nezaslúži nikto. O to viac si ju cením, akou dobrou matkou ej pre svojho syna,“ napísala v komentároch jedna z fanúšičiek komičky Simony Salátovej, ktorá v podcaste Break The Rules s Nikou Vujisić prehovorila o svojom náročnom detstve plnom násilia a zneužívania. Ako sa jej podarilo postaviť na nohy?

Otec zhodil mamu na kotol

„Viem, aký make-up prekryje modriny, mávala ho moja mama na nočnom stolíku. Viem, ako sa nájde najlepšia skrýša v byte, pretože otec bol veľmi dobrý v hľadaní. Viem, ako zviera žalúdok človeku, ktorý čaká na úder, viem, ako znie facka na detskej tvári. Viem, ako chutí bezmocnosť, keď sa susedia zatvárajú za vlastnými dverami a policajti sa otáčajú chrbtom,“ napísala kedysi na sociálne siete Simona, ktorá teraz v jednom z najúprimnejších rozhovorov otvorila svoju 13. komnatu.

„Tam bolo týranie, zneužívanie, bolo to fakt že zlé,“ začala svoje rozprávanie Simona. „Väčšinou to bolo o tom, že musíš riešiť aktuálnu situáciu, ktorá sa vyvinie. Ty riešiš to, čo sa deje teraz. Že či sa je kde teraz schovať, či mama žije, dýcha, či brat je v pohode,“ spomínala na ťažké časy, keď bola ako dieťa svedkom násilia. Aj keď priznala, že o týchto momentoch sa jej hovorí len ťažko, prvýkrát opísala temné detaily.

„Môj otec ju (mamu) raz zhodil na kotol zo schodov. Na kotol horúci. Ona mala celé tieto ruky... Celé toto jej strhávali. Ona mala holé, bez kože ruky a my sme ju vlastne rýchlo niesli ku starkým a to bol asi jeden z najhorších pohľadov, aké si pamätám,“ priznala komička. Celá dedina podľa jej slov o násilí v ich domácnosti vedela, ale nikto nikdy nezakročil.

V pyžamkách v centre Žiliny

Osudný moment nastal vtedy, keď rodičia vtedy deväťročnú Simonu s jej bratom nechali v pyžamkách pred dverami a nepustili ich domov.

