Rešpektovaná odborníčka na spánok: Aj počítanie ovečiek má svoje pravidlá. Nepočítajte jednu po druhej

Dobrý spánok je alchýmia, bez ktorej nedosiahnete fyzickú ani duševnú pohodu, nedokážete sa sústrediť a nepodáte ani dostatočný pracovný výkon. Len málokto však vie, ako dobrý spánok skutočne vyzerá a čo robiť, aby sme sa k nemu prepracovali. Spánková technička Anna Schejbalová pre portál Interez prezradila nielen to, ako sa vyspať o niečo lepšie, ale aj to, ako počítať staré známe ovečky tak, aby to malo zmysel.

„Spánok je stav odpočinku tela, bez ktorého sa nezaobídeme. Je nevyhnutný na obnovu telesných aj duševných síl. Jeho dostatočná dĺžka, ale aj kvalita, je absolútne nevyhnutná pre naše celkové fungovanie," zdôrazňuje Schejbalová s tým, že odporúčaná dĺžka spánku je osem hodín.

Netreba však zabúdať na to, že táto hodnota je veľmi individuálna a v priebehu života sa mení. „Deti potrebujú podstatne viac spánku, ktorý je v ranom detskom období rozdelený na množstvo krátkych intervalov. Postupne sa spánok skracuje a mení sa aj jeho štruktúra," vysvetľuje.

Ako na ideálny spánok

Ak však chceme docieliť ideálny spánok, mali by sme myslieť na niekoľko dôležitých bodov. „Platí pravidlo, že zaspať by sme mali pred polnocou, ideálne pred jedenástou. Len vtedy sa totiž vylúči v dostatočnom množstve rastový hormón, ktorý u dospelých okrem iného pomáha odbúravať tukové tkanivo, urýchľuje hojenie rán a stimuluje imunitu," pokračuje odborníčka.

Taktiež platí, že štyri až šesť hodín pred zaspávaním by sme sa mali vyhýbať nápojom s obsahom kofeínu, alkoholu, fajčeniu, ťažkým jedlám, cvičeniu a zabudnúť by sme mali aj na premýšľanie nad vážnymi témami.

Podľa profesora Viliama Doniča, zakladateľa slovenskej spánkovej medicíny, je zárukou kvalitného spánku aj to, ak človek dodržiava spánkové rituály, čiže sa na spánok pripraví. „Nepríde rovno z nejakého tréningu a rovno by chcel zaspať, lebo to nefunguje," vysvetľuje profesor. Naopak, dobrou voľbou je napríklad sprcha. „Zníži telesnú teplotu, pretože sa vyžiari prebytok tepla do okolia, a tak človek ľahšie zaspí," ozrejmuje.

Aj počítanie ovečiek má svoje pravidlá

